Novidades |Do R7

Rodrigo Faro faz vídeo divertido com Vera Viel, e fãs reagem: ‘A cada dia, se supera’ O apresentador do Canta Comigo 6 mostra que suas habilidades vão muito além de cantar ou comandar programas; vem ver!

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Faro faz vídeo hilário ao lado da esposa e diverte a web Reprodução/Instagram

O comandante do Canta Comigo, Rodrigo Faro, sabe soltar a voz, comandar diferentes programas na RECORD e, claro, dar sempre aquele show de humor em suas redes sociais. E quando ele se junta com a esposa, Vera Viel, o casal prova que a diversão é coisa de família.

No vídeo ao lado da esposa, Faro brincou com os seguidores: “Minha habilidade ninja”, escreveu na legenda.

Fãs e seguidores interagiram muito com a publicação: “A cada dia que passa, ele se supera”, escreveu uma seguidora.

Em outro comentário, uma internauta brincou: “Palhaço que amamos”.

Publicidade

Confira a publicação:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.