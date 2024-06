Novidades |Do R7

Rodrigo Teaser performa com a guitarrista oficial de Michael Jackson Jurado do Canta Comigo 6 mantém o ídolo vivo com cover impecável e reconhecido internacionalmente

O artista acumula fãs pelo seu trabalho em todos os palcos que passa (Reprodução/Instagram)

Reconhecido internacionalmente pelo cover de Michael Jackson, o jurado do Canta Comigo, Rodrigo Teaser, confundiu os fãs ao compartilhar uma performance na web. Isso porque ele estava muito bem acompanhado pela guitarrista oficial do Rei do Pop! Afinal, é uma imagem antiga de Michael? Ou Rodrigo se superou novamente?

O artista usou as imagens para divulgar o tributo ao Rei do Pop e acabou movimentando a web. Em homenagem aos 15 anos da morte do ídolo, Teaser vai performar ao lado de Jennifer Batten, guitarrista que tocava com a celebridade.

O show que acontece em São Paulo promete mexer e muito com os fãs. Na legenda, o cover ainda aproveitou para dar um spoiler do que vem por aí: “Muitas novidades para o público de SP.

Os comentários foram marcados por muitas expectativas e ânimos dos seguidores. “Indo pela sexta vez e é sempre maravilhoso”, confessou uma internauta. Outra elogiou: “Arrasa muito como artista e como pessoa”. Teve quem relembrou a experiência: “Um dos melhores shows que fui na minha vida”. E, ainda, um agradecimento especial: “Obrigada por manter o legado do Rei do Pop com tanta perfeição”.

Acompanhe o trabalho de Rodrigo Teaser e todos os outros jurados no Canta Comigo 6. Sob o comando de Rodrigo Faro, o programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.