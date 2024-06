Rodrigo Teaser se emociona ao lembrar de Michael Jackson no marco de 15 anos sem o Rei do Pop O jurado do Canta Comigo fez uma homenagem ao ídolo nas redes sociais

O artista se manifestou na internet e recebeu o carinho do público Reprodução/Murilo Boarini

Rodrigo Teaser homenageia Michael Jackson todos os dias, perpetuando a arte do Rei do Pop nos palcos e em sua vida. No marco de 15 anos sem o ídolo mundial, o jurado do Canta Comigo publicou uma reflexão na internet.

Ele escreveu: “Passei o dia pensando em como me sinto em relação a isso, sua partida, como vejo as pessoas lembrando dele. 15 anos, mas parece menos tempo, ainda é tão forte a presença dele, as pessoas ainda se encantam tanto e sentem tanto não terem mais ele por aqui. É triste sua partida, mas eu não gosto de pensar ou lembrá-lo com tristeza. Eu creio que em algum lugar ele sente, então eu só celebro e agradeço porque um dia ele esteve aqui e se doou para a gente!”

Nos comentários, fãs dos dois artistas se manifestaram: “Obrigada por manter vivo Michael para a gente! Você não imagina o quanto é incrível poder prestigiar o seu show e senti-lo próximo de nós”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Obrigada por sua arte, querido”.

Veja a postagem:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

