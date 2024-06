Novidades |Do R7

Saiba quem é Adjotta, finalista que emocionou o painel com história de superação e talento O participante levantou os 100 jurados do Canta Comigo e caiu em lágrimas

Com "Creep", Adjotta levou os jurados à loucura (Antonio Chahestian/RECORD)

“Sou cantor independente, periférico. Por dois anos tive que congelar e trancar meus sonhos”, revelou Adjotta assim que pisou no palco do Canta Comigo. O participante já tinha emocionado o painel com a história de vida, mas quando soltou a voz, deixou os jurados em êxtase e garantiu nota máxima. Conheça o finalista!

O contato com a música veio quando ele ainda era criança. A mãe de Adjotta cantava na igreja e inspirou o filho. Aos 18, ele passou a cantar profissionalmente e se lançou no gospel como “Jotta Nascimento”. Porém, o pai dele abandonou a família e a mãe entrou em depressão. Para ajudar em casa, o rapaz largou a carreira e virou operador de telemarketing, pois precisava sustentar a família.

“Foi a pior fase da minha vida. Sem cantar, trabalhando mais de 12 horas por dia para tirar um salário mínimo, foi difícil”, contou. Após dois anos, ele foi desligado da empresa, mas a dona de um comércio que havia na frente de onde ele trabalhava, deu uma chance para Adjotta cantar lá, e incentivou sua volta para a música.

A mãe, Juliana, se curou da depressão, e o cantor se jogou na música secular como “Adjotta”. O nome de batismo do rapaz é Adelfran Junior, uma junção dos nomes dos avós, Adelaido e Francisca, mas ele não curte muito.

Ele deixou os jurados de boca aberta com sua interpretação de Creep, do Radiohead: “Quem ama, faz. Corre atrás. O amor é paciente, bondoso. O amor tudo sofre!”

Graça Cunha ficou muito emocionada e elogiou: “Esses dois anos represados que você ficou sem cantar, você explodiu aqui! Menino, quase morri de emoção. Como você canta com verdade, você trouxe sua verdade, sua dor e seu amor aqui. Muito obrigada!”

A mãe do finalista apareceu no telão e ele não aguentou segurar o choro: “Isso é o começo de muito sucesso que vem por aí, ele merece”, disse feliz da vida.

Mari Belém também opinou: “Você cantou uma música super intensa, interpretou ela divinamente. E uma pessoa que abdica de tudo para cuidar da mãe, só recebe isso na vida. Não tem como sua colheita ser diferente”.

Robinson Monteiro concordou e disse que se viu em Adjotta: “Meu filho, o Brasil me deu o título de anjo, e quendo você abriu sua boca, eu só pensava em uma coisa: o anjo é ele!”

Assista à apresentação:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Relembre os classificados do Canta Comigo 6:

