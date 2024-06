Segunda semifinal definirá as duas últimas vagas do Canta Comigo neste domingo (23) As irmãs do grupo Fat Family são as juradas convidadas do penúltimo episódio da temporada

Segunda semifinal decide últimas duas vagas para a decisão do Canta Comigo (Antonio Chahestian/RECORD)

A segunda seminal do Canta Comigo 6, que vai ao ar neste domingo (23), será crucial para definir os dois últimos candidatos que vão para a grande final do programa, que acontecerá na próxima semana. Os últimos nove semifinalistas da temporada sobem ao palco e enfrentam o painel de 100 jurados mais uma vez.

Depois de classificatórias inesquecíveis, falta pouco para o Brasil conhecer quem vai levar para casa o prêmio de R$ 300 mil. E para tentar conquistar as vagas restantes, os participantes vão interpretar os sucessos: Pão de Mel (Zezé Di Camargo & Luciano); Fever (Peggy Lee); Everybody (Backstreet Boys); Atrás da Porta (Elis Regina); Velha roupa colorida (Elis Regina); Super Duper Love (Joss Stone); Man Down (Rihanna); Stand Up (Cynthia Erivo) e Tortura de Amor (Waldick Soriano).

Katia, Simone e Suzete, integrantes do Fat Family são as juradas convidadas do episódio. O grupo, formado em 1996 por oito irmãos com timbres vocais refinados, ganhou notoriedade rapidamente no Brasil. Jeito Sexy, canção do primeiro álbum, lançado em 1998, vendeu cerca de 250 mil cópias. Com todo o carisma e experiência musical, as irmãs vão julgar e comentar as apresentações dos semifinalistas.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras temporadas do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.