Separadas na maternidade? Fãs brincam com a semelhança entre Julyana Lee e Carla Diaz A jurada do Canta Comigo gostou da comparação

Também acha que as artistas são parecidas? (Reprodução/Instagram)

Qual a chance de você ter uma sósia andando por aí? Os seguidores da jurada do Canta Comigo, Julyana Lee, brincaram com a semelhança dela com a atriz Carla Diaz. A cantora entrou na brincadeira!

A jurada parece ter gostado! (Reprodução/Instagram)

Ju abriu uma caixinha de perguntas para fofocar com os fãs nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de mensagens divertidas! A seguidora Edna foi a responsável por compartilhar a semelhança entre a jurada e Carla. A cantora questionou os outros internautas: “Vocês me acham parecida com a Carla Diaz também?”

Outra fã comentou que iria adorar se o grupo Mulekada, o qual Ju fez parte quando era criança, voltasse a fazer sucesso hoje em dia. Ela respondeu com outro questionamento: “Iam curtir uma turnê do Mulekada?”





O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes classificados!