Só musicão! Sexto episódio do Canta Comigo está recheado de canções lendárias

Mais uma classificatória vai mexer com a emoção do público (Antonio Chahestian/RECORD)

Se você ficou animado com os cinco primeiros episódios do Canta Comigo, não perde por esperar o programa deste domingo (19)! Além do Duelo e do Desafio dos Jurados, teremos mais candidatos talentosos se classificando para as próximas etapas do reality ao som de músicas lendárias. Não dá para perder!

Para dar um gostinho do que está por vir, se liga: vai rolar uma apresentação emocionante de Disritmia, canção de Martinho da Vila, performance animada de I Got You (I Feel Good), do grande James Brown, interpretação belíssima de Emoções, clássico de Roberto Carlos, e um show ao som de Heart of Glass, da banda Blondie.

E ainda vai ter convidada especial no júri! A cantora Claudya, mãe da talentosa especialista Grazi Medori estará na bancada. Esse encontro familiar, promete!

Veja a chamada:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem já carimbou o passaporte para as próximas fases do Canta Comigo:

