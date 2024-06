Spoilers! Fique por dentro do que vai rolar na grande final do Canta Comigo 6 O último episódio da temporada vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na RECORD

O programa promete grandes emoções e conta com os votos do público! Antonio Chahestian/RECORD

Segura a emoção! A grande final do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (30) com um turbilhão de novidades. Além de assistir às apresentações mais incríveis da temporada, o público poderá decidir o grande campeão ou campeã do programa por meio de voto no R7.com. Veja todos os spoilers!

Ao todo, 13 finalistas estão concorrendo ao troféu e ao prêmio de R$ 300 mil: Adjotta, Alisson Viana, Carol Marques, Gaby Olliver, Exther, Luan Richard, Tirza Almeida, Thuany Schnaider , Paula Magh, Sayô, Tânia Mayra, Vanessa Novato e Welisson Galvão.

Para deixar a emoção ainda mais aflorada, os familiares dos participantes vão fazer parte do programa! Eles estarão em uma plateia super especial ao ladinho do palco.

E vai chover notas máximas no palco! Olha essa playlist: Para Sempre Vou te Amar, Robinson Monteiro; Rise Up, Andra Day; Summertime, Fantasia Barrino; Melodia Sentimental, Villa Lobos; Por um Minuto, Bruno & Marrone; Pé na Areia, Diogo Nogueira); Falando Sério, Luan Santana; Sonhos de um Palhaço, Antonio Marcos; Uma Vez Mais, Ivo Pessoa; His Eye on the Sparrow, Lauryn Hill; The Power of Love, Celine Dion; Canção do Mar, Dulce Pontes; The Sound of Silence, Diisturbed, entre outras!

Não perca! A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical.