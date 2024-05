Surreal! Tali emociona o público cantando ‘Um Dia de Domingo’ A jurada do Canta Comigo amoleceu o coração dos fãs ao interpretar a canção no show do Fat Family

Tali é talento puro: veja a apresentação da jurada! (Reprodução/Instagram)

Um clássico da música brasileira é sempre um espetáculo no show do Fat Family, mas Tali conseguiu elevar ainda mais a emoção de Um Dia de Domingo, com interpretação surreal! A canção, que ficou famosa ao som de grandes vozes, como Gal Costa e Tim Maia, agora ganhou sua versão especial da jurada do Canta Comigo.

Ela curtiu o resultado e postou um vídeo mostrando a apresentação nas redes sociais, foi um deleite para os fãs: “Ela merece todo reconhecimento do mundo pelo seu talento”, escreveu uma seguidora. “Você é a melhor cantora que temos nesse Brasil”, disse outra.

Enquanto Tali cantava, as tias Simone, Cátia e Suzete Cipriano olhavam com orgulho a sobrinha.

Assista :

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

