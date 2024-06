Talita Dias surpreende os fãs com interpretação de Madonna A jurada do Canta Comigo brilhou soltando a voz com ‘Like a Prayer’

Talita participou do Duelo de Jurados cantando 'músicas para dançar' (Antonio Chahestian/RECORD)

Uma grande diva no palco, Talita Dias soltou o vozeirão em um show ao som de Madonna e levou o público à loucura! A jurada do Canta Comigo escolheu Like a Prayer, da rainha do pop, para arrasar. Nas redes sociais, o vídeo da apresentação fez sucesso.

“Sua presença de palco é incrível”, comentou uma fã. Outras pessoas repercutiram o timbre da cantora: “Amei essa música na sua voz”, escreveu uma seguidora.

Talita se soltou no palco como fez no Duelo de Jurados com Tali, quando cantou “músicas para dançar”.

Veja a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

