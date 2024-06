Thalita Pertuzatti abre álbum fotos de viagem à Itália e recebe elogios: ‘Perfeita’

Novidades |Do R7

Thalita Pertuzatti espalha beleza e elegância na web (Reprodução/RECORD)

A cantora, atriz e jurada do Canta Comigo 6, Thalita Pertuzatti balançou as redes sociais com um álbum de fotos direto de Bologna, na Itália. Na legenda, ela escreveu: “Difícil escolher só uma”.

Internautas concordaram: “Difícil mesmo Thalita Pertuzatti... Uma mais bonita que a outra e outra mais bonita que a uma”.

Em outro comentário, uma fã elogiou: “Tá maravilhosa, se joga e aproveite muito esse momento”.

Os seguidores rasgaram elogios para a juralinda: “Sorriso mais lindo do mundo”, escreveu uma fã.

Veja a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.