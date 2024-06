Thalita Pertuzatti comove os fãs ao visitar projeto social: ‘Amor, empatia e admiração’ A cantora, que faz parte do painel de jurados do Canta Comigo, postou o vídeo nas redes sociais

A cantora participou da inauguração de um serviço social Antonio Chahestian/RECORD

Thalita Pertuzatti usou a internet para mostrar uma visita linda ao Instituto Super Mães, projeto social localizado em São Paulo (SP). A jurada do Canta Comigo se apresentou no local e atendeu os fãs, distribuindo carinho para todos.

O instituto visa reconhecer as mães de pessoas com deficiência e conscientizar a população de suas necessidades. A cantora participou da inauguração da nova sede do projeto social, e foi recebida com muito amor pelos frequentadores do serviço.

Nos comentários, uma fã elogiou a cantora: “Amor, empatia e admiração”.

Veja:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!