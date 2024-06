Tonzão divulga turnê internacional e recebe incentivo de fãs: ‘Voa campeão’

Alto contraste

Na turnê europeia, o funkeiro anunciou shows em Portugal e na Suíça (Reprodução/Instagram)

Fora do painel de especialistas do Canta Comigo, cada um dos 100 jurados faz o seu próprio show. Pela primeira vez como avaliador do reality musical da RECORD, na sexta e atual temporada, o cantor Tonzão é uma das provas que para integrar essa grande família é preciso muito mais que entender de música.

Dono de hits emplacados nas plataformas digitais e com talento de sobra, o artista domina um dos gêneros musicais mais consumidos no Brasil, o funk. Além de dar um show com o microfone na mão, Tonzão não brinca em serviço quando o assunto é entreter e já chegou até a participar de reality, sendo um dos peões de A Fazenda 15.

Agora, com sua bagagem nos palcos ao redor do país, o cantor está decolando para uma carreira internacional. Em seu perfil oficial, o funkeiro anunciou uma turnê internacional pela Europa e movimentou a web. A sequência de fotos e vídeos divulgadas com a notícia mostram momentos do jurado no aeroporto, embarcando nessa nova jornada.

Na legenda, fez um grande desabafo para seus seguidores e garantiu: “Essa viajem vai mudar a história da minha vida”. Além disso, contou com o apoio dos fãs para mandarem boas energias e comemorou as conquistas que já teve e que estão por vir. “Da favela Cidade de Deus para o mundo”, agradeceu.

Os comentários foram marcados, além de muitos desejos de boa viagem, por mensagens de incentivo. “Voa Campeão”, disparou um fã. Outro afirmou: “Merecedor”. Teve, ainda, quem encorajou o artista: “Faz o que sabe fazer de melhor”.

Sob o comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.