Wina canta ‘Back To Black’ em show de Angélica Sansone: ‘Amy Winehouse é história para nós mulheres!’ As juradas do Canta Comigo homenagearam a cantora inglesa na semana de estreia do filme biográfico

Wina prestigiou o show da amiga Angélica Sansone (Reprodução/Instagram)

O público tem repercutido bastante a história de Amy Winehouse, devido à ansiedade para a estreia do filme Back To Black, que aconteceu na última quinta (16). Nesta semana, Wina assistia ao show de Angélica Sansone, quando foi surpreendida por um convite da amiga de Canta Comigo.

Wina subiu ao palco e soltou a voz ao som de Back To Black, uma das músicas mais aclamadas de Amy, que dá nome ao filme biográfico. Ela comentou nas redes sociais: “Amy Winehouse é história para nós mulheres!”

Veja a apresentação:

Na próxima sexta (24), Wina se apresenta com Ana Preta no evento Rock Rap das Mina. Já no dia 31, lança uma collab com a banda Redentto. Fique ligadinho nas redes sociais da cantora para saber as novidades!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

