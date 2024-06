Yaya Pagh se diverte no desafio ‘Canta ou Não Canta?’ A jurada participou do quadro das redes sociais do reality musical da RECORD

Você também solta a voz com sucessos do rock? (Antonio Chahestian/RECORD)

As redes sociais do Canta Comigo estão recheadas de vídeos e quadros super legais do programa. Entre eles, o Canta ou Não Canta faz muito sucesso com os jurados! Na brincadeira, os especialistas são surpreendidos com músicas sortidas e decidem se querem ou não soltar a voz.

Yaya Pagh participou do desafio. A artista vibrou com Anarchy In the UK, do Sex Pistols, e Voodoo Woman, de Koko Taylor! Ovelha passou por trás da gravação e deu uma dançadinha.

Olha só:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Juntinhos! Relembre duplas e grupos que se apresentaram no Canta Comigo:

