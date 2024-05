Qual jurado ícone fashion te representa no Canta Comigo 6? Responda ao quiz e descubra quem é você no painel de especialistas quando o assunto é moda e estilo!

Faça o teste e descubra com quem você poderia compartilhar o guarda-roupa (Reprodução/ Instagram)

Em mais uma temporada, os jurados do Canta Comigo provam que o show acontece tanto nos palcos como nas passarelas. Na sexta edição do reality musical da RECORD, os integrantes do painel de especialistas fazem muito mais que avaliar os competidores! Eles também entregam tudo quando o assunto é estilo! Mas quem será que te representa no painel fashionista do reality?

Já pensou em qual guarda-roupa mais te representa? Faça o teste e descubra!





Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.