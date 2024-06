Qual música você cantaria na semifinal do Canta Comigo?

Alto contraste

A música perfeita para a sua apresentação está aqui! (Antonio Chahestian/RECORD)

Você já imaginou quão difícil é escolher uma música para soltar a voz no Canta Comigo? São tantas opções, com estilos musicais variados, níveis de dificuldade e um monte de outros fatores! Em uma semifinal, então, os nervos ficam à flor da pele com as escolhas. Porém, os fãs do reality musical podem contar com uma ajudinha, preparamos um quiz especial para sanar essa dúvida.

Afinal, qual música você cantaria para arrasar na semifinal do programa? Se joga no quiz e descubra qual canção te levaria à final do reality!

Faça o teste!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Especial Dia dos Namorados! Confira a playlist romântica do Canta Comigo:

share O amor está no ar do Canta Comigo 6! Em homenagem aos fãs apaixonados do reality musical, preparamos uma playlist especial apenas com músicas românticas que rolaram no programa. Aproveite a lista junto com seu amor, mas se estiver solteiro, inspire-se com a gente!