Você lembra tudo o que rolou até agora no Canta Comigo 6?

Alto contraste

A+

A-

O reality vai ao ar todos os domingos, a partir da 18 horas, na tela da RECORD (Edu Moraes/RECORD)

A sexta temporada do Canta Comigo chegou com tudo na tela da RECORD! O público foi surpreendido pela nova dinâmica do reality, o Duelo de Jurados, assistiu a emocionantes apresentações dos candidatos, riu e chorou com as histórias que apareceram no palco do programa. Dá para acreditar que tudo isso aconteceu em apenas três episódios?

Faça o teste e descubra se você lembra de tudo:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os melhores momentos de abril do reality:

Publicidade

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Abril apresentou três episódios incríveis do Canta Comigo! O público recebeu quadro novo, músicas contagiantes e histórias de vida inspiradoras no reality. Que tal rever alguns dos melhores momentos?