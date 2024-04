Hora do Faro |Do R7

Rodrigo Faro empolga fãs com cantada criativa nas redes sociais Apresentador relembrou um vídeo do quadro Vai Dar Namoro e levou os internautas à loucura

Rodrigo Faro arranca boas risadas dos fãs com publicação nas redes sociais (Antonio Chahestian/RECORD)

Mestre em cantadas com doutorado em diversão, o apresentador Rodrigo Faro relembrou um momento do quadro Vai dar Namoro, do Hora do Faro, e empolgou os fãs nas redes sociais.

No vídeo, ele mal consegue segurar a risada na hora de mandar o papo reto, ou melhor, ensinar um pretende como se faz na hora da conquista! “Você não é churrasqueira, mas eu estou louco... Para acender a sua brasa”.

A publicação recebeu uma chuva de comentários. “Ele é uma lenda”, escreveu um fã. Teve quem entrou na brincadeira e avisou: “Carvão está no jeito”.

Na legenda, Rodrigo Faro ainda sugeriu aos seguidores: “Mande essa para alguém e não diga nada”.

Acompanhe o Hora do Faro para não perder nenhum detalhe. O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.