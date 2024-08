Cantada, revelações e show: veja o que rolou nos bastidores do sexto episódio do Canta Comigo Teen As gravações do reality foram animadas e tiveram cobertura exclusiva dos jurados do painel Bastidores|Do R7 12/08/2024 - 17h39 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os especialistas brilham na frente e por trás das câmeras no reality Reprodução/Instagram

Os bastidores das gravações do Canta Comigo Teen estão cada dia mais caprichados! Além de mostrarem detalhes do programa, os jurados protagonizam momentos super divertidos no painel. No sexto episódio rolou cantada, revelação, risadas e até um show exclusivo.

Robson Moura usou todo o seu charme para mostrar uma de suas músicas para Paloma Marques. Paola Carla estava a postos filmando tudo! Enquanto o jurado caprichava na performance, Ricardo Hora encarava a cena. A miss do sertanejo falou que Robson estava apaixonado por ela, e o ‘malvado favorito’ rebateu: “Ela está ferrada porque sabe que se apaixonar por mim... Vai ser o homem da vida”. Todos gargalharam e Ricardo aproveitou para aloprar a amiga: “Ela falou que quer casar, vai ser esse ano!”

Na primeira fileira do painel, outra bagunça divertida acontecia. Ana Dutra registrava os bastidores em silêncio, mas desistiu de ficar quieta e resolveu contar isso para Lí Marttins. A amiga soltou: “Ela fala demais! Mas isso é ótimo, porque aqui era um silêncio, agora é muito animado. O diretor fica mandando a gente calar a boca”.

No fim das gravações, Ana brincou com Flavinha, dizendo que ela não queria gravar vídeos. Saimon Bola e Tali entraram na zoeira.

Publicidade

Veja:

Para aquecer o painel, os preparadores vocais cantam as músicas que vão rolar na classificatória com os jurados antes do programa começar. Dessa vez, Graça Cunha e Helleno soltaram as vozes com I’d Rather Go Blind, de Etta James.

Publicidade

Se liga!

Por fim, Neila Abrahão mostrou a galera do rock no painel. A guitarrista publicou fotos com Dani Buarque, Ovelha, Jão e Bruno Sutter. Filmou Yaya Pagh, Madame Mim, e Carol Navarro. O estilo musical está em peso no reality!

Publicidade

Confira :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já se classificaram no Canta Comigo Teen: