Cantoria, dancinha e risadas! Confira os bastidores do Canta Comigo Teen Os jurados registraram diversos momentos divertidos durante a gravação do reality Bastidores|Do R7 29/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 29/07/2024 - 13h32 ) ‌



Os especialistas transformam o trabalho em diversão Reprodução/Instagram

Por trás das câmeras a diversão também é garantida no Canta Comigo Teen! Os especialistas do painel publicaram diversos vídeos e fotos recheados de animação nas redes sociais. A gravação da quarta classificatória do programa deu o que falar!

Helleno mostrou sua versão de Show Must Go On, do Queen, no aquecimento do painel. Na postagem, ele explicou que a emoção tomou conta ao assistir à apresentação dessa música na voz de Bia Negreiros. Quando ele era candidato, cantou Who Wants To Live Forever na repescagem e garantiu sua vaga de volta na competição! Com o triunfo, Helleno seguiu firme no reality e foi o grande campeão.

Ana Dutra também mostrou diversas cenas dos bastidores. Ela tirou fotos com os vizinhos de paredão, Nicholas Torres e Lí Marttins, além de mostrar a dancinha do preparador corporal Wesley Fernandez, ao som de Flor e o Beija-flor, canção de Henrique & Juliano e Marília Mendonça.

Rodrigo Cáceres tietou o convidado especial do episódio, o cantor Wanderley Cardoso. Já Camila Florence, publicou caras e bocas no painel do reality. A artista mostrou o ensaio do Desafio dos Jurados, e se divertiu com Simone Luiz. A cantora lírica estava rindo das caretas de Camila na gravação.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

