Closes e animação! Confira os bastidores do sétimo episódio do Canta Comigo Teen Os jurados compartilharam momentos divertidos e inusitados por trás das câmeras Bastidores|Do R7 19/08/2024 - 18h05 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A produção de conteúdo no painel bomba nas gravações Reprodução/Instagram

Os bastidores são um show à parte no Canta Comigo Teen! Na gravação do sétimo episódio do programa, rolaram muitas postagens inusitadas dos jurados nas redes sociais, além de brincadeiras e registros de momentos divertidos. Veja!

Ana Preta contou com a presença do maridão ao lado dela no painel! O rapper Thaíde voltou para o paredão como jurado convidado, e até deu um match no figurino com a amada. Eles apareceram na estica com jaquetas douradas e muito glamour.

Ela escreveu nas redes sociais: “O Canta Comigo Teen de ontem foi especial e posso provar!”

Veja :

‌



Sabrina Caldana soltou o vozeirão no Desafio dos Jurados e compartilhou a apresentação na internet. Ao lado de Ghabi, Dani Buarque, Isabella Gaspary e Manu Perez, a especialista deu um show ao som de A Tua Voz, canção de Gloria Groove.

Olha só:

‌



Neila Abrahão apareceu na web com os amigos do painel para anunciar o episódio. Ela gravou vídeos e se divertiu ao lado de Yaya Pagh. A guitarrista adora mostrar os cantinhos do estúdio que não aparecem no programa, como as câmeras e gruas de gravação.

Confira :

‌



Danivic publicou foto divertida com Luccas Garcia e Halinna Dória. Olha a técnica que os jurados usam para registrar os melhores cliques para as redes sociais.

Se liga:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já se classificaram no Canta Comigo Teen: