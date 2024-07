Confira o que rolou nos bastidores da estreia do Canta Comigo Teen 5

‌



A+

A-

Eles são demais! Além de mandarem bem no painel, ainda divertem na internet Reprodução/Instagram

O público ama e eles sabem! Os bastidores do Canta Comigo Teen são uma loucura, e os especialistas fazem questão de compartilhar essa animação com os fãs do programa. Se você amou a estreia do reality, não perde por esperar o que aconteceu por trás das câmeras!

Ana Dutra publicou um vídeo super engraçado no painel. Ela brincou com os “vizinhos” do paredão, soltou a voz, filmou a equipe de produção e fez bagunça no palco! A jurada foi brincar com o microfone, e não percebeu que estava ligado, Nicholas Torres caiu na gargalhada.

Veja:

Neila Abrahão também arrasou nos conteúdos, fazendo fotos com os juralindos e mostrando o lookinho de estreia. A guitarrista apareceu ao lado de Wina, Bea Duarte, Dani Buarque, Helleno, Margareth Pires e Ana Dutra.

Publicidade

Olha só:

Negravat adorou a companhia de Margareth Pires ao seu lado no painel! Elas foram flagradas abraçadinhas pelo fotógrafo do programa, Edu Moraes. Grandes amizades já surgiram entre os especialistas que são vizinhos no paredão. Negravat e Margareth já se adoravam, agora serão bests!

Publicidade

Confira:

Nos stories, Lorena Tucci divertiu os fãs comentando sobre o novo vizinho: Saimon Bola! “O que eu mais temia aconteceu, ele chegou, o castigo! Saimon Kovalski está sentado ao meu lado. Quem teve a ideia? Vai ter muito conteúdo para vocês, mas vai ter muita briga e estresse”, zombou. Eles trocaram caretas, mas no fundo a gente sabe que se amam!

Lore também apareceu ao lado de Caju e Castanha, só animação no painel!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5: