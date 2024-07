Ferrugem e 50 Cent: saiba com quem os jurados do Canta Comigo Teen não soltam a voz Nina Guimarães e Luccas Garcia não sabonetaram nas perguntas de Rodrigo Cáceres Bastidores|Do R7 24/07/2024 - 17h37 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h37 ) ‌



Rodrigo consegue arrancar as melhores risadas dos especialistas Reprodução/Instagram

Alerta de gargalhada! Nina Guimarães e Luccas Garcia não conseguiram segurar o riso no quadro Todo Mundo Canta e Você Não Canta, das redes sociais do reality. Rodrigo Cáceres fez tiradas inacreditáveis com os jurados do Canta Comigo Teen!

Nina foi direto ao ponto e contou que não canta pagode. O humorista não se aguentou e soltou: “Pá God?”, brincando com a palavra em inglês. Ela caiu na risada e completou a justificativa, alegando que não consegue soltar a voz com Ferrugem, apesar de achar o cantor incrível.

Já Luccas, explicou que não consegue acompanhar o ritmo do hip-hop de 50 Cent. Cáceres disparou: “Desculpa aí, Helião!”

Veja a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

