Pancadão e lírico? Saiba quais estilos musicais os jurados do Canta Comigo Teen não curtem Tomé Ozzy e Vitor Federado responderam às perguntas de Rodrigo Cáceres nos bastidores Bastidores|Do R7 31/07/2024 - 10h59 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com quem você também não canta? Reprodução/Instagram

Rodrigo Cáceres atacou novamente! Desta vez, o humorista questionou Tomé Ozzy e Vitor Federado no quadro Todo Mundo Canta e Você Não Canta, das redes sociais do programa. Sem pestanejar, os jurados do Canta Comigo Teen responderam na lata!

Tomé disse que não solta a voz com pancadões de funk: “Simplesmente não consigo”. Já Federado, não canta lírico. Cáceres aproveitou a resposta para dar aquela causada: “Alan Vilches, olha aí!”

Nos comentários do post, o cantor lírico rebateu: “Vamos colocar o Federado para um dueto operístico. Eu tenho certeza que vai ser top!”

Veja :

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Criatividade! Confira os looks do quarto episódio do Canta Comigo Teen :