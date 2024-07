Por trás das câmeras! Jurados mostram detalhes das gravações do Canta Comigo Teen Ana Dutra, Adriana Farias e Saimon Bola compartilharam momentos divertidos do painel nas redes sociais Bastidores|Do R7 22/07/2024 - 15h44 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os especialistas brilham no palco e no painel do reality Reprodução/Instagram

O público fica curioso para saber o que rola nas gravações do Canta Comigo Teen. Para sanar essas dúvidas, o time de especialistas sempre publica fotos e vídeos dos bastidores do programa, mostrando cada cantinho do estúdio. Se liga!

Adriana Farias acatou os pedidos dos fãs e mostrou a visão dos candidatos no reality: “Prometi e cumpri! Olha isso, é o bastidor, gente. Esse é o palco incrível que as crianças sobem para fazer o espetáculo para a gente que fica ali do outro lado, não é lindo? Eu imagino a molecada olhando para aquele painel, que loucura! Aqui parece ainda maior”, contou no vídeo.

Confira:

Saimon Bola e Lorena Tucci também marcaram presença nas redes sociais. A duplinha publicou stories no painel com a legenda: “Muito amor envolvido!”

Publicidade

Ana Dutra foi a cinegrafista de Adriana, mas também não deixou de registrar seus momentos no palco. Ela desfilou com Júlia Sanchez para aproveitar as luzes de gravação, e deu ‘close’ com Nicholas Torres no painel.

Olha só:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :