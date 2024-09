Sambinha, selfies e folia! Veja o que rolou por trás das câmeras na repescagem do Canta Comigo Teen Os jurados registraram momentos inusitados durante as gravações do reality musical Bastidores|Do R7 03/09/2024 - 17h38 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h39 ) ‌



Fique por dentro de tudo o que os jurados aprontaram no episódio Reprodução/Instagram

Rola de tudo nos bastidores das gravações do Canta Comigo Teen! Durante a repescagem, os jurados capricharam na produção de conteúdo e registraram momentos divertidos e inusitados para publicar nas redes sociais.

Só para relaxar, Charlie Diéf preparou um sambinha para cantar enquanto tocava cavaquinho. Ele soltou a voz com o clássico como É Hoje, samba-enredo da escola União da Ilha do Governador, de 1982: “Solta o corpo gente bamba!”

Olha só:

Julyana Lee publicou um antes e depois impecável enquanto se arrumava para o reality. Depois, divou no palco do programa mostrando o figurino. Ela usou blusinha com transparência, cropped por cima, shorts e tranças no cabelo.

‌



Assista ao vídeo:

Rodrigo Teaser também compartilhou o lookinho do dia, além de tirar fotos com Graça Cunha e Penélope Nova. Conseguiria ficar nessa pose do cantor?

‌



Confira:

Neila Abrahão juntou o povo para fotos lindas da gravação. A guitarrista mostrou detalhes de seu look e registrou selfies com Helleno, Sabrina Caldana e Danny Pink. A galera estava na estica com figurinos especiais.

‌



Veja :

Penelopy Jean e Madame Mim mostraram diversos registros de seus looks cor-de-rosa. Elas estavam impecáveis!

Se liga:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

