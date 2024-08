Graça Cunha vence o quinto Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen Especialista arrasou nos vocais e conquistou 61% dos votos do público no R7.com Enquetes|Do R7 04/08/2024 - 19h35 (Atualizado em 04/08/2024 - 19h35 ) ‌



O embate foi de arrepiar! Curtiu? Antonio Chahestian/RECORD

O Duelo de Jurados deste domingo (4) deixou todos de queixo caído! Graça Cunha e Izy Mistura se enfrentaram ao som de “Matinês” no palco do Canta Comigo Teen. A dupla de especialistas deu um show no programa! Depois do espetáculo, o público gastou os dedinhos na votação do R7.com e Graça venceu a disputa, com 61% dos votos.

Os embates entre jurados ganham o coração dos fãs do reality a cada episódio! Na estreia, Isabella Gaspary arrematou os votos do público e garantiu o primeiro troféu da temporada. Nos duelos seguintes, Lorena Tucci, Rodrigo Teaser e Júlia Rezende levaram a melhor.

Neste domingo (4), Graça e Izy, que são amigos, protagonizaram performance digna de nota 100! A jurada cantou Eye of the Tiger, She’s a Maniac e Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Já o especialista, escolheu Power of Love, She e Skyfall. O painel ficou extasiado com o talento dos colegas.

Por fim, coube ao público a decisão: Graça garantiu o troféu!

Relembre a apresentação:

BRILHARAM! 🥰 Quem deve vencer o quinto Duelo dos jurados deste domingo (4)? Graça Cunha ou Izy Mistura? O tema é: Matinê 😎 Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/zQLhVIn3Id — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 4, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Conheça os participantes que já se classificaram no Canta Comigo Teen 5: