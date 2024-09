Margareth Pires vence o nono Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen Especialista arrematou o coração do público, garantindo 69% dos votos do R7.com Enquetes|Do R7 01/09/2024 - 19h37 (Atualizado em 01/09/2024 - 19h37 ) ‌



A cantora brilhou no palco do reality musical Antonio Chahestian/RECORD

Radinho de pilha foi o tema do último Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen! Conrado e Margareth Pires abrilhantaram o palco e mostraram todo o seu talento ao som de canções clássicas. O público votou em peso e a cantora levou a melhor, com 69% dos votos no R7.com.

Ao todo, nove embates foram protagonizados durante a temporada. Você lembra de todos os campeões? Isabella Gaspary venceu o primeiro Duelo de Jurados, seguida por Lorena Tucci, Rodrigo Teaser, Júlia Rezende, Graça Cunha, Ovelha, Saimon Bola e Adriana Farias.

Neste domingo (1º), uma dupla de gigantes brilhou no reality musical. Margareth iniciou os trabalhos, cantando Deixa Eu Dizer, Fascinação e Manhãs de Setembro. Conrado mostrou seu talento com Negue, Tudo Passará e As Rosas Não Falam. Os amigos do painel ficaram emocionados com o show e rolou até um selinho da dupla!

Depois de muitos votos do público, Margareth garantiu o último troféu da temporada! Curtiu?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

