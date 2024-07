Rodrigo Teaser vence o terceiro Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen O especialista arrebentou nos vocais, encantou o público e garantiu 62% dos votos Enquetes|Do R7 21/07/2024 - 19h28 (Atualizado em 21/07/2024 - 19h28 ) ‌



O cantor levou os fãs à loucura com a apresentação Antonio Chahestian/RECORD

O público pediu e o embate veio aí: Robson Moura e Rodrigo Teaser se enfrentaram no terceiro Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen! O tema sorteado para a disputa foi “Boy Band”, e eles arrasaram no palco. Na luta entre o “malvado favorito” e o intérprete de Michael Jackson, os fãs votaram em peso no R7.com. Teaser levou a melhor com 62% dos votos. Curtiu?

O Duelo de Jurados caiu nas graças do público durante o Canta Comigo 6. O sucesso do quadro está se repetindo na temporada atual do reality musical. Isabella Gaspary venceu o primeiro embate do Canta Comigo Teen contra Laura Carolinah. No segundo episódio, Lorena Tucci soltou a voz e garantiu a vitória após duelar com Nicholas Torres.

Neste domingo (21), Robson e Teaser se encararam no palco cantando músicas de famosas boy bands! Rodrigo levantou o painel com ABC, I Want It That Way e Story Of My Life. Já Robson, brilhou ao som de Step By Step, A Dor Desse Amor e Dynamite. Os especialistas do paredão ficaram encantados com o espetáculo dos amigos.

Os fãs gastaram os dedos na votação do R7.com e elegeram Teaser como o grande vencedor.

Reveja o show:

De um lado, o especialista amado por todos, Rodrigo Teaser, do outro, o malvado favorito do painel, Robson Moura. Quem deve vencer o Duelo dos jurados deste domingo (21)? 😎 Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/Sh0DC09e0g — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 21, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

