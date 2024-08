Saimon Bola vence o sétimo Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen Especialista arrebentou no samba e garantiu 60% dos votos do público no R7.com Enquetes|Do R7 18/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 18/08/2024 - 19h31 ) ‌



O cantor animou o público e o painel do Canta Comigo Teen Antonio Chahestian/RECORD

Os maiores ícones do samba foram homenageados no Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen deste domingo (18). Gui Cruz e Saimon Bola foram sorteados para o sétimo embate da temporada e fizeram jus ao tema, soltando a voz com grandes clássicos do estilo musical. Após o show, o público votou e Bola levou a melhor com 60%.

Desde a estreia do reality, especialistas do painel performam os mais variados temas nos Duelos de Jurados! A primeira vencedora da temporada foi Isabella Gaspary, e nas semanas seguintes foram Lorena Tucci, Rodrigo Teaser, Júlia Rezende, Graça Cunha e Ovelha.

Neste domingo (18), a dupla de sambistas se jogou no palco com clássicos de respeito! Bola cantou Alguém Me Avisou, Andança e Insensato Destino. Já Gui, escolheu Deixa a Vida Me Levar, Ex-amor e Meu Lugar. O painel foi à loucura com a apresentação!

Depois de muitos votos do público, Bola recebeu o troféu! Curtiu?

‌



Relembre a performance:

ÍCONES DO SAMBA! 🕺🏻 Quem deve vencer o sétimo Duelo dos jurados deste domingo (18)? Gui Cruz ou Saimon Bola? 😎 Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/DNQW7RNKeq — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 18, 2024

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.

