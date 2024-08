Adriana Farias revela fatores essenciais para garantir nota 100 no Canta Comigo Teen: ‘Carisma e emoção’ A especialista falou sobre a vitória no Duelo de Jurados, a amizade com Rafa Rangel e futuros lançamentos musicais Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



A cantora brilhou ao som de músicas "Para Shippar" no palco do reality Antonio Chahestian/RECORD

Adriana Farias é uma das juradas mais queridas pelo público e pelos candidatos do Canta Comigo Teen. O carinho deles é resultado do tratamento amável que a violeira fornece a cada um dos jovens, unido ao talento inegável da artista e bom-humor cativante. Em entrevista para o site oficial, Adriana repercutiu a vitória no Duelo de Jurados, lembrou da amizade com Rafa Rangel e revelou detalhes dos projetos de carreira.

A cantora participou do oitavo Duelo de Jurados com Rafa Rangel, vizinho de painel e um de seus melhores amigos. Ela venceu a disputa com 66% dos votos ao soltar o vozeirão com músicas “Para Shippar”. Adriana cantou Man! I Feel Like a Woman, Pão de Mel e Medo Bobo.

“Eu e o Rafa somos grandes amigos e comentamos o tempo todo a respeito do nosso estilo sertanejo. Ficamos muito orgulhosos quando as crianças entram fazendo os grandes clássicos que amamos. Foi a coisa mais difícil do mundo duelar com ele, pois sou admiradora do trabalho e da garra que ele tem. Sabia que era um adversário muito potente e amado pelo público. Fiquei feliz por ganhar, mas de verdade, me senti em uma resenha daquelas que um puxa um modão atrás do outro, foi lindo”, contou.

Eles são vizinhos no painel e amigos de longa data Antonio Chahestian/RECORD

No programa, Adriana é uma das primeiras escolhas de Rodrigo Faro para comentar apresentações de sertanejo. O apresentador sabe que a especialista aborda prós e contras das performances com um jeitinho especial: “Sou o tipo de pessoa que presta atenção em tudo, acho que um artista precisa do equilíbrio em todos os pontos, não adianta só cantar afinado, pois ali é uma prova de fogo, o que me faz de verdade cantar junto é o carisma e emoção que o candidato passa aquela vontade de escutar em outras canções!″

Para a cantora, o reality representa uma das maiores oportunidades das pessoas mostrarem todo o seu talento o Brasil: “Está cheio de gente que às vezes não tem acesso a uma estrutura profissional, ali eles têm a oportunidade de serem assistidos por grandes profissionais, que ajudam a desenvolver o máximo possível seu talento, e têm a oportunidade de subir em um palco, que é uma das coisas mais bonitas que já vi. Com certeza é inesquecível para quem sobe ali”, pontuou.

Ela está sempre muito bem-vestida, misturando peças modernas e clássicas nos looks: “Eu sou apaixonada pelo estilo sertanejo, em toda a roupa que uso, até social, você vai ver algum elemento que representa meu estilo. Amo desde coisas mais caipiras até o country sofisticado, chapéu, bota, fivelão que não pode faltar, A escolha dos meus looks é uma associação com os meus parceiros de figurinos, pois realmente adoro me vestir bem e acho que o público merece isso”, explicou.

Sucesso

O cuidado é uma marca registrada da violeira, se estende ao figurino, às palavras que usa para julgar os candidatos, e à forma como cuida da carreira, pensando em todos os detalhes. Em julho, Adriana lançou Coração Brutão, hit animado que mistura a viola da artista com batidas eletrônicas. Com o sucesso, ela abraça tanto os fãs de modão, como os que amam modernidade. E vem novidade por aí!

“Estou em produção do clipe da música Coração Brutão, que é um estilo diferente do que eu tenho feito todos esses anos, usei o eletrônico, coisas modernas, mas nunca esquecendo da minha essência, pois a música fala exatamente do que a gente gosta”, disse.

Ela também continua fazendo shows por todo o Brasil: “Esperando passar pela cidade de quem está ligadinho em minha carreira, para quem quiser e estiver interessado, tem mais história e também por onde vou passar em minhas redes sociais!″

Adriana mandou um recado: “Agradeço a toda equipe do Canta Comigo, desde as pessoas que fazem a divulgação, limpeza, apresentação, câmeras, luz, som, ilhas, enfim todos que fazem esse espetáculo acontecer e nos dão tanto orgulho, gratidão pela oportunidade de falar um pouco da minha carreira.”

Enquanto aguarda o lançamento do clipe, que tal relembrar o Duelo de Jurados?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

