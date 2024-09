Artista pop que canta de tudo, Dreicon revela segredo para ser versátil sem perder a originalidade O jurado do Canta Comigo Teen deu detalhes da construção independente da sua carreira e ainda revelou spoilers da reta final do programa; confira! Entrevistas|João pedro Gadelha, do site oficial 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



O artista está presente na bancada de jurados do prorgrama desde a terceria temporada Reprodução/Instagram

Desde artistas que começaram a carreia ainda na infância a músicos independentes que vêm conquistando cada vez mais espaço no cenário nacional, o painel de especialistas do Canta Comigo Teen tem de tudo e todos eles têm muito a acrescentar na carreira dos jovens talentos. Conhecido pelo sobrenome, Alexandre Dreicon é um exemplo não só para os amantes da música, mas para quem sonha em se aventurar nos microfones e palcos da vida. Em entrevista ao site oficial, o cantor, compositor e produtor musical deu detalhes de como construiu sua própria carreira e ainda falou sobre a experiência como jurado no reality musical da RECORD.

Especialista em usar a tecnologia ao seu favor, o artista divulga muito mais que músicas autorais, covers e feats em seu perfil oficial na web. Com alguns cliques, os interessados em fazer parte do mercado musical podem escolher dentre diversos cursos online mediados pelo cantor. “Acredito que por eu ter chamado a atenção e ter construído uma carreira de maneira independente, as pessoas começaram a ter muita curiosidade de como fazer para gravar em casa e não ter que ir para um estúdio e, às vezes, gastar um dinheiro que não tem, ou como desenvolver a voz com técnicas um pouco mais aprimoradas”, explicou Dreicon, sobre sua autodescoberta na área.

O artista revelou, também, como se deu conta de que poderia não apenas cantar, mas ensinar outros a fazerem igual: “Na pandemia [de covid-19], como eu estava em casa e não tinha muita coisa para fazer, eu precisei por essa energia para fora e comecei, antes de fazer os cursos, dar aula para as pessoas e, assim, entender como funcionava a cabeça de quem não tinha conhecimento sobre música, voz e produção musical. Depois disso, eu entendi como ter uma didática mais simples e criei o Clube do Artista Independente, onde a pessoa pode se desenvolver em várias áreas para poder fazer o que eu faço”.

Diferente dos iguais

Apesar de se considerar um artista pop, Dreicon fez uma observação sobre seu gênero musical: “Flerta bastante com o R&B, que é isso da batida mais envolvente”. Mesmo assim, o cantor não hesita em se arriscar em outros estilos e, sobre como manter a originalidade acima de tudo, revelou: “O segredo é a produção musical. Toco guitarra, violão e teclado, então, independente se a música é sertaneja ou um trap, eu consigo trazer sempre para a minha essência por causa do instrumental e estilo de voz”.

Quando se trata de inspirações, o jurado elencou grandes nomes internacionais como seus favoritos. Contudo, se mantém fiel à sua personalidade e falou sobre a importância disso para se destacar no meio artístico: “Acredito que o maior diferencial é ter uma autenticidade. Porque se você tentar imitar algum cantor que já existe ou que já virou uma lenda na música, você só vai ser o cara que imita o que já fez história e as pessoas não se identificam”.

Experiente em palcos

Por ter participado de outro reality musical como competidor, o artista entende bem como é performar não apenas diante os jurados, mas de todo o Brasil. Sobre a sensação de estar, dessa vez, do outro lado do palco, ele desabafou: “Eu sei como é a dificuldade, então admiro demais quem leva o nervosismo numa boa”.

Além disso, revelou que não é tão exigente na hora de julgar os jovens talentos e brincou para explicar o motivo: “Quando eu era criança, só comia terra, não sabia nem cantar. Todos [os competidores] me impressionam muito só pela coragem de estar ali e fazer uma performance, na maioria das vezes, excelente”.

Porém, o jurado contou que também não deixa de ter critérios para levantar e cantar com os jovens talentos. “Eu gosto quando tem um timbre bom de voz. Por mais que eu dê cursos de canto e estude outras técnicas, para mim, se a pessoa tem um timbre massa, diferente, me chama bastante atenção. E, claro, transmitir a emoção [da música]”.

Do júri ao estúdio

Provando, mais uma vez, que o time de jurados do programa é uma verdadeira família, Dreicon acumula amizades que vão muito além do painel de jurados. Quarteto fantástico, ele, Júlia Rezende, Isabella Gaspary e Dudu Nicastro sempre aparecem nos perfis uns dos outros conquistando os internautas com conteúdos musicais divertidos e envolventes.

“Eu sempre fui um cara de produzir feats. Então, para mim, é muito fácil essa ponte de gravar conteúdos, porque as pessoas, principalmente do mundo da música, conhecem meu trabalho de 2017, 18 e 19 pelo YouTube. Algumas parceiras, como a Júlia, já são de ‘milianos’ atrás. Agora outras, como o Dudu, eu conheci no Canta Comigo e a gente teve uma aproximação muito legal. Não tem muito segredo, as coisas acontecem”, comentou.

Reta final

Mais uma temporada do reality musical da RECORD está chegando ao fim e, com ela, mais experiências e aprendizados entram na conta de todos que viveram, de fato, o programa. Dreicon garantiu que o Canta Comigo Teen 5 superou suas expectativas e justificou: “Teve uma vibe diferente, parece que cada ano está melhor”. Sobre o talento dos competidores, ainda brincou: “As crianças estão vindo com um chip novo”.

Para o público, contudo, um spoiler foi certeiro: “Vão se surpreender”. Isso porque, segundo ele, os próprios avaliadores, durante as gravações, também são pegos de surpresa. “É a minha opinião contra a de 99 pessoas. Então, não é porque eu pensei de um jeito, que o jurado do meu lado pensa do mesmo. Isso vai levando o programa para muitos lugares que a gente mesmo se impressiona. Tem, também, a repescagem e tudo isso vai fazendo com que o programa seja uma caixinha de surpresas”.

De olho no futuro

Sempre se reinventando e com um EP autoral de seis faixas lançado no início desse ano, o artista comentou sobre os planos para a carreira: “A minha intensão é focar no meu Instagram, voltar a espalhar [o trabalho] e filtrar o público também. Tem muita gente que pode começar a acompanhar agora e eu quero voltar a compor com frequência”.

Fique ligado! Já na reta final, o Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

