Camila Florence revela o que é preciso para cativá-la no Canta Comigo Teen: ‘Ser genuíno’ A artista comentou sobre a experiência no reality musical e repercutiu a amizade entre os especialistas Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 27/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h00 ) ‌



Ela tem cadeira cativa no Canta Comigo Teen Antonio Chahestian/RECORD

Camila Florence busca nos jovens talentos do Canta Comigo Teen o que ela tem de sobra, autenticidade. A jurada é cantora, compositora, artista plástica, instrumentista, e equilibra todas as profissões de forma natural. Em entrevista para o site oficial, Camila abriu o coração sobre o reality e as amizades que fez no programa.

Segundo a jurada, a quinta temporada está recheada de fofura, o que deixa o trabalho no painel ainda mais difícil. Vira e mexe, os especialistas têm que desempatar e decidir qual candidato segue na competição: “Venho preparada para sofrer”, brincou.

Ela revelou que um fator é essencial para fazê-la apertar o botão durante as apresentações: “Acho que precisa ser genuíno. Têm muitas crianças e adolescentes que criam uma casquinha, um formato para tentar agradar e não soa natural. A questão é quem eles são, sinceridade. Não sou da parte tão técnica”, contou.

No painel, Camila desfruta de boas amizades: “É uma das melhores coisas, a gente aprende a conviver com o diferente por essa necessidade de haver pessoas de todos os estilos. Acabamos encontrando quem a gente não conheceria lá fora, na nossa bolha. Esse contato é muito enriquecedor”.

Sobre o programa, a artista é só elogios: “Foi responsável por muitas mudanças na minha vida. Desde o contato com os jurados, as apresentações dos candidatos, o cuidado que a equipe tem com todos, acho tudo mágico”, disse.

No terceiro episódio do reality, Camila dividiu o painel com um mestre da música, Flávio Venturini. Nas redes sociais, a jurada escreveu: “Ver um ídolo de perto é como ver o mar pela primeira vez. Eu, que sempre fico completamente em choque quando estou diante de um, quase não fiz essa foto ‘para não incomodar’, mas que bom que consegui, é legal demais ter o registro de um momento tão especial como esse”.

Camila completou: “Que honra ter tido a presença dele com a gente no nosso painel. Obrigada, Flávio, pela foto e por sua existência! E obrigada, Canta Comigo Teen, pela oportunidade de viver isso tudo”.

Confira a postagem:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

