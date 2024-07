Cinthia Cruz reforça a importância dos pais para os candidatos: ‘Família é tudo!’ A jurada do Canta Comigo Teen 5 é veterana no painel e repercutiu detalhes do programa

Cinthia faz parte do painel de jurados desde a primeira temporada Reprodução/Instagram

Se o público já se emociona com os jovens talentos do Canta Comigo Teen, imagine quem entrou na carreira artística na infância? Cinthia Cruz começou a atuar pequenina, com nove anos, e se vê em cada candidato do reality musical. Em entrevista ao site oficial, a jurada comentou a experiência no painel e falou sobre a carreira.

“É minha quinta temporada do Teen, participo desde a primeira. Essa me surpreendeu muito, porque tem criança cantando vários estilos diferentes. No lírico, tem uma menina que achei linda, ela é uma das minhas torcidas para ganhar esse programa. Está lindo demais, vocês não podem perder”, apontou.

Cinthia é uma jurada boazinha, e não hesita em contar isso: “Tudo me faz cantar junto, sou a que mais canta. Às vezes não, porque não sei as músicas em inglês, espanhol, italiano, mas estou sempre lá dançando”, brincou.

A especialista ficou conhecida pelo grande público ao interpretar Cris em Chiquititas, após a experiência, ela atuou em outros projetos: “Sou atriz desde os nove anos. É isso que me faz cantar com todo mundo. Não sou cantora formada, não é minha profissão, mas é isso que me ganha. Sempre participei do Teen, nunca do adulto, quando aparece criança de nove anos, a idade que comecei, e mostram a família também, já dá vontade de chorar”.

Ela ressaltou a importância dos pais na trajetória e início de carreira dos jovens: “A criança só está ali por causa da família, família é tudo. Tive esse apoio e tenho até hoje, minha mãe é uma das minhas assessoras”, comentou.

Carreira

Cinthia é um fenômeno nas redes sociais! Em apenas duas delas (Instagram e TikTok), a jurada do reality soma mais de 26,6 milhões de seguidores. A quantidade gigante é resultado de muito empenho: “Hoje em dia as redes sociais são bem importantes para o nosso trabalho, como atores e atrizes, e também é uma disputa, porque muita gente acha ruim quem é influenciador e vira ator por conta dos números, é um tabu. Mas tento fazer os dois, é importante ter visibilidade nas redes sociais e tento trazer isso para mim.”

Ela estava fazendo faculdade de artes cênicas, mas trancou o curso no ano passado para se empenhar na internet e nas gravações do reality. Apesar disso, Cinthia tem planos para a carreira de atriz: “Foquei muito nas redes sociais, mas esse ano quero voltar para a TV e fazer cinema, nunca fiz e é meu sonho. Quero muito ser uma vilã!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

