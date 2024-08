Danivic define a importância do Canta Comigo Teen para os jovens: ‘É um momento de construção dos sonhos’ Ela participa do painel de especialistas pela terceira vez e conta sua experiência no júri Entrevistas|Bianca Barbosa e Juliana Lambert, do site oficial 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Danivic já foi jurada na quinta temporada do reality show adulto Reprodução/Instagram

Lidar com os sonhos de jovens talentos não é tarefa fácil! Danivic, jurada do Canta Comigo Teen, revelou detalhes importantes de como os especialistas julgam os candidatos, sempre levando em conta a empatia e cuidado nas palavras. Essa é a terceira temporada da cantora no programa, em entrevista para o site oficial, ela contou sobre suas experiências.

“Parece que as crianças vieram ainda mais preparadas, se dedicaram mais, com músicas mais difíceis de interpretar. A gente sabe que isso exige um nível maior de trabalho vocal e técnica. E eles têm muita segurança, é impressionante o quanto os pequeninos estão seguros para subir no palco”, disse a cantora.

Dani já esteve no painel em duas temporadas do Canta Comigo Teen e uma do reality com adultos. Ela sabe que diferente dos mais experientes, os jovens precisam de um julgamento mais empático: “A gente tem que entender que é delicado para eles, é um momento de construção de sonhos, então quando não cantamos junto, tem que explicar o motivo com certa delicadeza, a gente está falando com um serzinho em formação, que está começando”.

Segundo a jurada, todo carinho é necessário: “De repente, uma palavra que a gente fala, que não é bem recebida por eles, pode acabar destruindo o sonho de uma vida inteira. Então, temos que ter um cuidado, é muito difícil não levantar e cantar com todos, eles são queridos demais e já chegam conquistando a gente!”

‌



Com a temporada chegando na última etapa classificatória, Dani soltou um leve spoiler do que o público pode esperar no último episódio: “Na final, a responsabilidade é toda do pessoal de casa, então a gente está aqui para curtir e dar aquele apoio para a galerinha que ajudamos a chegar até esse momento. Posso garantir que a final está imperdível, só tem talentos incríveis. Tenho certeza que o pessoal de casa vai amar!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

