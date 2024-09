Em nova turnê pelo Brasil, Lilian Menezes define interpretação de Elis Regina no musical: ‘Desafio intenso e constante’ A jurada do Canta Comigo Teen também contou sobre a experiência no júri e revelou projetos futuros Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



A atriz atua como Elis há dez anos no musical de sucesso Reprodução/Cecília Bueno

Lilian Menezes ama o que faz, isso fica nítido tanto na sua dedicação ao Canta Comigo Teen, quanto nos palcos de teatros Brasil afora. Em cartaz com Elis, A Musical, a atriz emociona plateias ao dar vida à pimentinha. A jurada cedeu entrevista para o site oficial, e contou detalhes das duas experiências.

Muito antes dos palcos e do reality, Lilian já tinha relação intensa com a música: “Sempre fez parte da minha vida, desde muito pequena, fosse cantando ou dançando. Meu pai cantava muito para nós quando criança e eu gostava de acompanhar. Quando tinha cinco anos, participei de um concurso de talentos cantando e ganhei meu primeiro prêmio. E amava cantar no chuveiro! Tinha um repertório que ia de Xuxa a Milton Nascimento”, revelou.

Jurada

A atriz estreou em 2024 no júri do reality, participando das versões adulto e Teen: “Foi um grande prazer fazer parte do painel de jurados do ‘Canta’. Quanta gente potente passou pelo palco, quantos artistas incríveis a gente tem no nosso país e que encontram no programa a oportunidade de ter seus sonhos realizados. Vivi momentos de muita emoção e posso dizer que me sinto honrada de fazer parte de um elenco de profissionais tão incríveis quanto os jurados e equipe do programa”.

Para Lilian, julgar os candidatos é um trabalho que requer atenção a muitos os aspectos associados: “Como estamos num reality que tem como foco o cantar, então a voz, a afinação, a técnica acabam sendo fatores importantes na avaliação, mas, muitas vezes, o que me move é a performance, a interpretação e a entrega do candidato”.

‌



Elis

Em Elis, A Musical, Lilian divide a protagonista com a atriz Laila Garin. O sucesso pode ser medido pelos mais de 380 mil espectadores, e como resultado, a atração coleciona prêmios de atuação, figurino, cenografia, direção e títulos de melhor espetáculo.

Lilian brilha ao dar vida para a eterna 'pimentinha' Reprodução/Instagram

Questionada sobre a interpretação perfeita de Elis, a jurada respondeu com muita humildade: “Antes de tudo, obrigada pelo ‘perfeição’. Parafraseando Elis, ‘Dizem que a perfeição é uma meta. Eu estava à cata dela. Continuo a cata, não sei se eu vou chegar lá algum dia’. Fazer uma personagem biográfica e com tantas referências em vídeo, ainda mais sendo um ícone de personalidade tão marcante, é um desafio intenso e constante. Há que se ter muito cuidado para não fazer uma caricatura”, explicou.

‌



“Mesmo interpretando Elis há mais de 10 anos, sempre encontro algo novo em sua história que transforma a personagem em cena. Ou seja, a personagem Elis é uma obra em construção permanente” (Lilian Menezes)

Segundo Lilian, o trabalho de voz e corpo é muito importante, mas compreender o que move esse corpo e essa voz é o que faz a diferença na hora de interpretá-la: “Mesmo interpretando Elis há mais de 10 anos, sempre encontro algo novo em sua história que transforma a personagem em cena. Ou seja, a personagem Elis é uma obra em construção permanente”.

Entre as partes favoritas de Lilian no espetáculo, a atriz elegeu as duas mais marcantes: “Gosto muito das cenas de separação, que tem uma carga dramática bastante intensa. Mas gosto muito da entrevista final, onde é possível explorar Elis em seu raciocínio”, disse.

‌



Futuro

“Para o próximo ano, temos uma gama de coisas novas pintando”, soltou Lilian. Além de atriz e cantora, ela também é produtora cultural: “Com a Mistura de Artes, minha produtora desde 2013, tratamos shows e espetáculos teatrais, alguns deles inéditos, como o espetáculo de teatro-canção É Foi Será, que se passa durante a pandemia e ressignifica a dor da perda através da amizade e empatia entre uma mãe que perdeu seu filho e um jovem que perdeu seu marido, para quem ela aluga um quarto durante esse período, que ainda é tão presente na vida de todos nós”.

O projeto tem direção e composições de Pedro Sá Moraes, desenvolvedor do método Teatro-canção, e dramaturgia de Arthur Chermont, que são parceiros de Lilian em outros projetos.

Quer ver Lilian no palco? Confira a agenda de Elis, A Musical :

13 a 15 de setembro - Fortaleza (CE)

27 a 29 de setembro - São Luiz (MA)

4 e 5 de outubro - Recife (PE)

11 de outubro a 3 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)

8 de novembro a 1 de dezembro - São Paulo (SP)

