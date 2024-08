Graça Cunha divulga novo álbum e conta o que sentiu no Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen: ‘Euforia!’ A cantora lançou ‘A Graça Delas’ em todas as plataformas digitais e está com dois projetos no forno Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ela venceu o embate com 61% dos votos do público Antonio Chahestian/RECORD

Graça Cunha é o talento em pessoa! Além de especialista do Canta Comigo Teen, a artista atua, canta, compõe, faz dublagens e locuções. Ela brilhou no Duelo de Jurados do quinto episódio ao lado de Izy Mistura, e levou a melhor com 61% dos votos. Em entrevista para o site oficial, ela contou sobre a experiência e também falou da carreira que está bombando.

“A sensação foi de euforia, mas também fiquei nervosa antes de cantar! Amei o tema e me senti bem à vontade”, revelou a artista. Ela soltou o vozeirão com músicas de ‘Matinê': Eye of the Tiger, She’s a Maniac e Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. O público adorou a performance e elegeu Graça como a vencedora do embate.

A cantora disse que sempre respeitou muito os candidatos, pois imaginava que não era nada fácil enfrentar aquele painel gigante: “Dá uma ansiedade danada antes de cantar!”

Por falar no paredão do reality, Graça recebeu torcida acalorada durante o duelo. A jurada é adorada por todos os colegas, resultado de bom relacionamento e respeito: “No decorrer de todos esses anos de Canta Comigo, fiz grandes amigos que levo para minha vida, nossos encontros anuais para as gravações são sempre maravilhosos, eu pareço uma criança voltando para escola depois das férias”, soltou animada.

No júri, Graça não é uma especialista durona, mas presta atenção em todos os detalhes. Ela revelou o que é necessário para conquistar seu voto: “O candidato precisa entregar o coração na interpretação, assim ele me emociona muito, além de afinação, timbre bonito e boa escolha musical!”

Carreira de sucesso

A artista contou que está em um momento muito feliz da vida. Recentemente, ela lançou o álbum A Graça Delas em todas as plataformas digitais. O trabalho é composto apenas por mulheres, e a jurada já está realizando shows para divulgação das músicas.

Além do álbum, Graça se prepara para a estreia de uma série em setembro com dublagem dela. Já em outubro, a artista sobe aos palcos com um coletivo feminino de teatro: “Vai ser demais!”

Que tal ouvir o novo trabalho dela?

Relembre o Duelo de Jurados:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

