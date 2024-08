Helleno prepara homenagem ao Secos & Molhados: ‘A volta de Sangue Latino!’ Ao lado de sua banda, o jurado do Canta Comigo Teen contou todos os detalhes do projeto e prometeu shows de arrepiar Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As apresentações acontecem em São Paulo; veja as datas anunciadas Divulgação

Falar de Secos & Molhados é relembrar performances inspiradoras e músicas que fixaram no imaginário dos brasileiros, mas o grupo representa muito mais, e é isso que a banda Helleno & Os Universais pretende mostrar em temporada de shows especiais, denominada A Volta de Sangue Latino. Em entrevista para o site oficial, o jurado do Canta Comigo Teen compartilhou o motivo da homenagem, detalhes das apresentações e alguns spoilers.

“Essa história divido provavelmente com mais da metade do Brasil! Cresci ouvindo Secos & Molhados e a carreira solo de Ney Matogrosso, esses caras foram uma febre em 1973, um período em que o Brasil vivia muita repressão. É de se admirar a coragem! Tenho 33 anos, não vivi esse período, mas toda a arte chegou ao coração e corpo, e hoje em dia ainda impacta muitas pessoas e continuará impactando muitas gerações”, explicou Helleno.

Segundo o cantor, o interesse por eles ainda vive, há uma curiosidade por conta do visual, estilo musical e atitude: “Tudo isso será eterno! Minha banda, Helleno & Os Universais, e eu, nos influenciamos em tudo, desde o nome longo e criativo para uma banda até a atitude e tessitura aguda durante as performances no palco. Queremos resgatar a energia dos super grupos e a mescla do rock e MPB para os dias de hoje.”

Quando a banda percebeu que o primeiro disco do Secos & Molhados completaria 51 anos em agosto, tomaram a decisão de que era o momento certo para a homenagem: “Nos programamos, ensaiamos e criamos juntos o show ‘A Volta de Sangue Latino’, nossa forma de agradecer a eles por toda inspiração em nossas vidas”, pontuou.

‌



O que esperar?

E falar nos grandes ídolos sem imaginar corpos pintados e performances surpreendentes é quase impossível. De acordo com Helleno, os fãs podem esperar tudo isso nas apresentações: “O show foi pensado para contar uma história com personagens que aparecem nos títulos e letras das músicas, como Mulher Barriguda, Guarda Belo e El Rey. Sangue Latino, título da música que abre o álbum de 1973, foi transformado no personagem anti-herói que vem contar sobre o que aprendeu em sua vida”, revelou.

Eles somaram canções autorais para completar a narrativa e garantir um show enérgico, emocionante, com dança, e claro, muita música boa! Quatro faixas foram combinadas ao repertório dos dois álbuns de Secos & Molhados. Com isso, o show apresenta 19 canções no estilo jazz e rock.

‌



“Selecionamos nossas canções para contribuir com a história contada por Sangue Latino. Por exemplo, o personagem principal se vê na necessidade de agradar ‘El Rey’ — música de Secos & Molhados que representa a sociedade em nosso show, então adicionamos uma música autoral chamada Agrado nesse momento, que fala exatamente das expectativas das outras pessoas que podem se tornar nossas”, disse.

Artistas

A banda Helleno & Os Universais se consolidou na pandemia, após o jurado resgatar cadernos de anotações e rever poesias e criações do tempo de teatro. Ele acrescentou melodias a essas notas e transformou em músicas.

‌



“Os primeiros passos como banda foram em 2022, mas num estilo acústico. Aos poucos amigos foram se juntando ao projeto e a ideia da banda foi crescendo e alinhamos o estilo musical que hoje tocamos”, explicou.

Eles se definem como uma banda que combina rock e MPB, com performance e a magia de vários estilos musicais. É composta por Marcos Wilder (piano), Rodrigo Padin (baixo), Rodrigo Rosário (bateria), Vitor Hernandes (guitarra), Helleno (vocais). Também contam com participações especiais, como de Jess, que assume a bateria no show A Volta do Sangue Latino.

As influências são variadas! Amam Rita Lee, principalmente nos tempos de Multantes e Os Tutti Frutti, Gal Costa, Elis Regina, Cássia Eller, Milton Nascimento, Titãs, e até mesmo bandas de Heavy Metal como Angra e Shaman, do saudoso mestre André Matos. As referências também combinam bandas e artistas ‘gringas’, como Deep Purple, Grand Funk Railroad e David Bowie.

Helleno resumiu: “Nossa pesquisa musical busca influência nos blues, jazz, samba e em muitas artes, não temos medos de ousar e flertar com estilos diferentes e ideias inusitadas, nosso objetivo é darmos o que as canções pedem e sempre surpreender vocês!”

Por fim, o cantor deu um spoiler interessante: “As pessoas que conhecem, torceram e acompanharam o Helleno, vencedor da 5ª temporada do Canta Comigo contando rock internacional, irão se maravilhar com esse ‘novo Helleno’ com músicas nacionais e figurinos estonteantes!”

Se liga na agenda da banda:

27/08 - Lançamento de novo single Angústia

31/08 - Retorno às plataformas do EP Novos Tempos

Shows “A Volta de Sangue Latino”:

5/09 - Whiplash Bar, em São Paulo (SP)

13/09 - Cabaret Da Cecília, em São Paulo (SP)

24/09 - Bourbon Street, em São Paulo (SP)

Outras datas serão anunciadas em breve nas redes sociais.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Grandes talentos! Veja quem já se classificou para as próximas etapas do Canta Comigo Teen 5: