Julyana Lee reflete sobre os jovens do Canta Comigo Teen: ‘É uma nostalgia, me coloco muito no lugar deles’ A jurada começou a carreira artística aos cinco anos, no grupo Mulekada Entrevistas|Bianca Barbosa e Juliana Lambert, do site oficial 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Julyana une moda e talento no painel de estrelas do reality Reprodução/Mikaela Sales

O Canta Comigo Teen tem um lugarzinho especial no coração da jurada Julyana Lee! A especialista iniciou a carreira na infância, e a conexão com os jovens talentos que aparecem no palco do reality é inevitável. Além de fazer parte do júri, a artista também é a it girl do painel, sempre atenta às tendências de moda. Em entrevista para o site oficial, ela falou sobre estilo e carreira.

Segundo Julyana, a quinta temporada apresentou candidatos mais completos, que se preocupam com técnica, presença de palco e figurino: “Deram um show na apresentação, interpretação e música. Amo moda, estou aí falando sobre moda há muito tempo, e esse ano os figurinos foram um mais incrível que o outro. Muito brilho, ‘do it yourself’, bem minha cara, a galera tá muito colorida, cores lindas e vibrantes, aquilo com a luz do palco dá um up.”

Há quem pense que a roupa não importa na apresentação, estão enganados. O look é a primeira coisa que os especialistas notam: “Como jurados, a gente olha o figurino e pensa, vai cantar pop, sertanejo... Têm estilos que são muito específicos, mas tem uma galera que engana”, revelou.

A paixão por moda vem desde menina, quando ela iniciou a carreira no grupo Mulekada e virou artista: “Eu comecei com cinco anos, as crianças aqui [no programa] começam com nove. Com essa idade fiz meu primeiro trio elétrico em Camaçari (BA), foram seis horas de show, uma loucura.”

Ju lembra desse dia em detalhes: “Eram três crianças e a gente tá falando de 2001/2002, não tinha banda, a gente tinha um CD que era a base do show, minha mãe deve ter ele guardado ainda. Então antes disso a gente fez ao vivo, cantando tudo o que estava fazendo sucesso na época, músicas de axé, samba, tudo, foi uma baita experiência”, explicou.

Com as memórias afetivas do grupo, a jurada se encanta ao assistir aos jovens talentos do reality: “Vejo hoje a criançada com nove anos subindo no palco e vendo aquele painelzão de 100 jurados, muitas vezes pela primeira vez se apresentando, para mim é uma nostalgia, me coloco muito no lugar deles, comecei assim.”

O coração fala mais alto, e Julyana busca a alegria da sua infância nos candidatos: “Tem uma criançada que entra no palco e se diverte. Eu me divertia muito, para mim nunca foi trabalho, é o que procuro nas crianças!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

