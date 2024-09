‘Me sinto mãe de todos’, confidencia Ana Zucatelli sobre jovens talentos do Canta Comigo Teen Casada com o apresentador do Hoje em Dia, a jurada do reality musical da RECORD deu detalhes sobre a vida dentro e fora dos palcos; confira! Entrevistas|João Pedro Gadelha*, do dite oficial 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Multifunções, a artista vai de atriz à confeiteira Reprodução/Instagram

Avaliar artistas em busca de um sonho não é para qualquer um, ainda mais quando se tratam de jovens talentos. Especialista no público infantojuvenil, a atriz, jornalista e até mesmo confeiteira, Ana Zucatelli, tem muito a falar sobre como lidar com os pequenos nos palcos da vida. Em entrevista ao site oficial, a jurada da quinta temporada do Canta Comigo Teen revelou tudo o que rola por trás das câmeras e ainda explicou como consegue conciliar na rotina o programa, o teatro musical, a doceria, a família e muito mais.

Presente na versão teen do reality musical da RECORD desde 2021, Ana Zuca, como é conhecida no painel de especialistas, conta com muita bagagem no meio artístico, principalmente, quando se trata do público jovem. “Apesar da barulheira e confusão, eu gosto muito de trabalhar com criança. Tenho uma identificação enorme e aquela energia me faz muito bem. Gosto, também, de descobrir talentos no meio dessa turma e até prefiro fazer musicais com eles. Me sinto mãe de todos”, desabafou.

Quando as cortinas se abrem, a atriz consegue não apenas mostrar seus dons, como identificar quem, de fato, tem o jeito para a coisa. Por isso, ao ser convocada para integrar a família de jurados do programa, Ana refletiu: “O Canta Comigo Teen caiu como uma luva para mim”. Já sobre as habilidades que busca nos artistas mirins, ela explicou: “O teatro musical é um conjunto de três coisas: dançar, cantar e interpretar. Você até pode ser melhor em uma, mas, tem que saber fazer todas”.

Avaliando com jeitinho

Apesar de reconhecer que, para se apresentar no reality, todos os competidores passaram por um processo seletivo e, por isso, já são talentosos, Ana também entende bem a sua contribuição na bancada: “Nossa função é avaliar, seja levantando para eles, ou não. E explicar, de maneira tranquila, como podem melhorar, dar dicas preciosas para que a criança não saia de lá entristecida [se for o caso]”.

‌



Além disso, a jurada revelou ser um pouco mais crítica que a maioria dos companheiros, e contou: “Muitas vezes eu não levanto, e a produção me chama para comentar. Esse é o momento mais difícil, porque uma coisa é você falar com o adulto, outra coisa é a criança, o adolescente, que tem um sonho. Mas, é sempre muito construtivo”.

Contudo, ser um pouco mais dura na hora de avaliar tem seu lado bom e a atriz revelou o maior benefício: “É muito gratificante quando o Rodrigo conversa com uma criança que volta e ela fala: ‘Eu ouvi muito bem o que a Ana Zucatelli me falou, vou tentar melhorar nisso’. É o maior retorno da vida que a gente pode receber, é maravilhoso”.

‌



Colecionando aplausos

Por vezes, candidatos acabam chegando ao palco do programa já com alguma bagagem em frente aos holofotes. Nesses casos, a especialista em teatro musical mostrou que a avaliação pode ser diferenciada.“Geralmente são crianças que já têm uma facilidade de juntar as três coisas no palco [dança, canto e interpretação]. E, mesmo sendo acostumadas com o palco, o nervosismo impede que consigam se entregar totalmente”, comentou.

Mesmo assim, a avaliadora conta com um acervo de dicas para quem vai encarar o painel de 100 especialistas pela primeira vez. Segundo ela, encorajar o candidato é um dos principais. “Quando o candidato entra [no palco], tem um tempinho antes de começar a cantar, ele fala o nome e a gente [jurados], sempre grita: ‘Você vai arrasar, respira, lembra da sua música’. Então, a gente incentiva”.

‌



Além disso, manter a calma e aproveitar ao máximo vêm logo em seguida. “É uma experiência difícil, então divirta-se. Não vai ser o primeiro palco da sua vida e nem o último. Se acontecer de você ir para a frente, maravilhoso. Mas, se não, também não tem problema, você foi escolhido entre crianças do Brasil inteiro, então estar lá [na competição] já é ser um vencedor”, aconselhou.

Explosão de sentimentos

Quando se trata dos interesses pessoais, Ana revelou o que realmente chama sua atenção no reality musical: “Às vezes, a criança que não tem experiência de palco vai lá e arrasa mais do que a outra que já é do teatro. Talvez a gente esteja procurando essa revelação, é isso que eu busco também. Quando [o competidor] fala: ‘É a primeira vez que eu vou pisar nesse palco, mas tudo bem, se der deu, se não der, não deu’, é esse que eu quero ver estourar”.

Porém, os competidores veteranos também aumentam suas expectativas.“Então, é muito relativo. Por isso que [o programa] tem de tudo. Candidato experiente, não experiente, que nunca cantou no palco, só canta no chuveiro, nunca fez nada. E cai lá [no palco], tem de tudo”. Comentou, sobre os diferentes sentimentos proporcionados no painel.

Já em relação ao que a faz levantar, sua resposta foi certeira: “Principalmente a naturalidade da criança. Para mim, o mais importante é [o candidato] entrar e estar tranquilo naquele palco. Nem sempre ele precisa ser afinado da primeira nota à última. O que importa é o todo: carisma, como se comporta, o que fez para chegar até ali e como mostra aquilo”.

Diferenciais do programa

Presente no júri desde a segunda temporada do reality musical, Ana acumulou não apenas experiências, mas, amigos. Ao comentar sobre a família de jurados, a artista abriu o coração: “A gente é parceiro. Quando alguém não levanta e queremos que a pessoa levante, pegamos no pé da pessoa. A gente vai um no show, no espetáculo do outro. A gente é muito unido. E aquilo faz muito bem. São dias de gravação que a gente se diverte muito. É maravilhoso, porque todo mundo fala a mesma língua, é artista, as pessoas são talentosas”.

A cada ano, o reality evolui e consegue melhorar o que já era bom. Dessa vez, não foi diferente e ela destacou o que mais gostou. “O que me encanta muito é a dosagem que a produção do programa faz com os estilos musicais. Teve de tudo, sertanejo, rock, romântico, rap. Teve performance, criança que começou de costas, teve quem cantou com pedestal. Então, é muito emocionante”.

Novidades no caminho

Além de relembrar alguns dos melhores momentos da temporada, ela deu um gostinho do que o público ainda pode esperar: “Mais crianças. Geralmente, a maioria é teen, e esse ano tem de 9, 10 e 11 anos”. Aprofundando o tema das diferenças de idade, Ana comentou sobre o equilíbrio entre as apresentações na hora dos julgamentos. “Todo mundo gosta de ver a criança, que acaba competindo com o teen, e pode parecer injusto. Mas eu acho que a graciosidade da criança acaba compensando aquele talento”.

Apesar das gravações finalizadas, a temporada ainda conta com muito conteúdo para ir ao ar. “O público pode esperar novidades, como a música lírica que veio para arrasar nosso coração; uma semifinal e uma final incríveis; muitos empates; e coisas incríveis”.

Um show à parte

Pontinho brilhante em meio a 100 avaliadores, Ana se destaca no painel pelas suas produções que vão da cabeça aos pés. Seja seguindo tendências da moda ou criando as suas próprias, a artista mostra que consegue dar um toque especial em tudo que faz.

Quanto as inspirações para os looks, ela revelou: “Da minha cabeça mesmo”. Em relação à montagem criativa, explicou: “O figurino do programa é uma coisa bem legal, um mês antes [da estreia] que eu já começo a produzir as roupas. Eu gosto de arte em geral. E eu achei que o Canta Comigo Teen merecia muito brilho, ‘fru-fru’, ‘organza’ e brilhantes”.

Provando que as roupas da atriz são, de fato, um evento, Celso Zucatelli aproveitou a deixa na conversa e fez uma participação especial apenas para comentar seu lado da história. “Leva seis meses para tirar os brilhos de dentro do carro”, brincou o apresentador do Hoje em Dia.

Do Hoje em Dia ao Canta Teen

Fazendo a alegria dos seguidores nas redes sociais, o casal não economiza nas brincadeiras e interações com os internautas. Parceiros em tudo que fazem, Ana comentou até mesmo como acha que seu marido se sairia na bancada de avaliadores do reality: “O Celso é um amor. E lá no júri tem aqueles queridos que sempre levantam. Então, acho que ele ia ser esse tipo de jurado”.

Além de atriz, jurada, jornalista e esposa, Ana também é confeiteira, patinadora e ainda sobra um espaço para o pilates. Na conversa, ela revelou o segredo para conseguir fazer tudo, e ainda bem feito, no dia a dia: “Saber dosar bem”. Fez, ainda, mais confissões: “Tem dia que não dá, alguma ajuda tenho que pedir, mas vou encaixando uma coisa na outra e no final, dá tudo certo. Eu gosto de estar na ativa, nunca parada”.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

