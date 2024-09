‘Minha vida é cantar, levar alegria para os corações’, revela Margareth Pires, campeã do nono Duelo de Jurados A especialista do Canta Comigo Teen falou sobre a experiência de subir ao palco do reality e recordou sua história Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 03/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h00 ) ‌



Ela disse que ama ser a 'mãezona' do painel Antonio Chahestian/RECORD

Aclamada, renomada e extremamente carismática, Margareth Pires coleciona qualidades! Especialista do Canta Comigo Teen desde a primeira temporada, ao lado de Gugu LIberato, a cantora é o xodó dos amigos do painel e do público também. Em entrevista para o site oficial, ela repercutiu sua vitória no último Duelo de Jurados e relembrou sua história, na música e no reality.

Segundo a cantora, o duelo foi mais que especial: “Quando me convidaram não pensei duas vezes, foi sensacional, principalmente por ser com esse lorde e grande amigo, Conrado, que amo de paixão e sou muito fã!”

Margareth disse que cantar no palco do reality era um sonho antigo, e se lembrou do início de sua jornada com o programa: “Desde 2018, quando o Canta Comigo começou, fui fazer audição para participar como candidata e fui convidada pelo nosso querido diretor Marcelo Amiky a fazer parte do corpo de jurados”, explicou.

O tema do embate com Conrado foi “radinho de pilha”. Ela soltou a voz com canções clássicas como Deixa Eu Dizer, Fascinação e Manhãs de Setembro: “Músicas maravilhosas! Todas fazem parte do meu repertório, inclusive as que o Conrado cantou, foi sensacional!”

‌



A cantora venceu o duelo com 69% dos votos do público, provando o que todos já sabiam, ela é uma diva aclamada pelo público e adorada pelos colegas de trabalho, com quem tem relação de mãe: “Amo a todos e eu tenho um carinho muito grande por cada um, me tratam como ‘mãezona’! Inclusive os novos jurados que entram a cada temporada, me sinto feliz por ser amada por todos.”

Experiente no painel, Margareth já participou de todas as temporadas existentes do reality musical, inclusive a versão gravada na Colômbia: “Foi um presente que Deus me proporcionou! Sou grata a toda equipe da Endemol Shine Brasil e a RECORD pela oportunidade de estar desde o primeiro episódio com nosso querido Gugu Liberato, e no Canta Comigo Teen com Rodrigo Faro”, disse.

‌



Para ela cantar junto com o participante, é necessário que ele transmita sentimento: “Precisa acima de tudo me emocionar, me arrepiar, e cantar com coração! Só não canto caso o candidato não me transmita a sinceridade no cantar, semitonar (desafinar) finalizações de frases às vezes são perdoáveis, pelo nervosismo”, explicou.

Diva brasileira

Margareth faz parte da quinta geração de cantores de sua família. Ela começou a carreira artística aos seis anos, participando de vários festivais e de grandes produções musicais: “Em 1988, fui campeã do Programa de Calouros ‘Bolinha’ pela rede Bandeirantes de TV”. Depois, atuou como produtora do mesmo programa durante três anos.

‌



A cantora residiu na Europa em 1991, interpretando e dirigindo o espetáculo O Samba Pede Passagem. No ano seguinte, se tornou proprietária do Coral e Orquestra Monte Carlo. Além disso, coordenou shows em transatlânticos por 12 anos, e fez tributos a grandes nomes, como Elis Regina, Tim Maia, Gonzaguinha e Cartola.

Atualmente, ela é coordenadora do projeto A Ópera na Escola, ao lado do tenor Jorge Durian, e há 10 anos realiza o musical A Gordinha Encantada e o Pianista Maluco: “Minha vida é cantar, levar alegria para os corações e sou feliz por Deus ter me dado esse dom. Amo, amo, amo cantar!”

Relembre o Duelo de Jurados:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

