Neila Abrahão comenta os desafios do júri no Canta Comigo Teen: ‘É um aprendizado’ A guitarrista contou sobre a experiência de sete anos no painel e revelou projetos da careira Entrevistas|Bianca Barbosa e Juliana Lambert, do site oficial 03/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



Neila faz parte da banda Valentine, composta só por mulheres Antonio Chahestian/RECORD

Lidar com os sonhos dos candidatos não é tarefa fácil, mas Neila Abrahão tem experiência no assunto! A guitarrista completou sete anos como jurada no painel do reality musical, acompanhou de perto a trajetória de seis campeões adultos e está no ar pela quinta vez no Canta Comigo Teen. Em entrevista para o site oficial, a artista citou desafios do júri e contou sobre os projetos da carreira.

Segundo Neila, a temporada atual está recheada de emoções e participantes talentosos, o que torna o trabalho dos especialistas mais árduo: “A gente fica naquele impasse como jurado, gostaríamos que todos ganhassem, mas não tem essa possibilidade. Torcemos por todos, de verdade!”

Nem sempre o público nota, mas o painel percebe quando um participante está precisando de incentivo: “Cada figurinha que vai lá, a gente vibra. Falamos, ‘vamos, você consegue”, revelou. Os jurados explodem de alegria quando os jovens garantem uma boa apresentação, e sofrem quando isso não acontece: “Fica a dorzinha no coração por aqueles que não conseguem”.

Para a guitarrista, é importante que os candidatos enfrentem críticas construtivas: “Eles são crianças e pré-adolescentes, precisam aprender com os ‘nãos’ da vida. A gente recebe durante nossa jornada inteira o sim e o não. É um aprendizado para eles e para nós. Estou aqui há sete anos, a cada episódio a gente tem surpresas, chora e ri. Amo esse programa!”

Neila é uma profissional inspiradora para os jovens talentos que aparecem no programa. Além de guitarrista conceituada, a artista foi pioneira ao se tornar a primeira mulher professora de guitarra no Conservatório Musical Souza Lima. Ela divide seu tempo atuando no reality, dando aulas e palestras sobre guitarra, e se apresentando com a banda de mulheres Valentine: “Estamos compondo músicas novas, na ativa, fazendo shows. Queremos gravar outro álbum”, soltou.

No quarto episódio da temporada, Neila ainda presenteou o público soltando a voz no Desafio dos Jurados. Ela interpretou 20 e Poucos Anos, do Fábio Jr. Uma especialista completa!

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

