Ovelha repercute Duelo dos Jurados com temática #TBT: ‘Música boa é eterna’ O jurado do Canta Comigo Teen duelou com Markinhos Moura no sexto episódio do reality Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



O cantor é um dos especialistas mais animados do painel Antonio Chahestian/RECORD

Se manter por cinco décadas em foco no cenário musical não é tarefa fácil, mas Ovelha faz parecer muito simples. Dono de personalidade cativante, o jurado do Canta Comigo Teen tem fôlego de sobra para mais 50 anos de sucessos na música. Ele venceu o Duelo dos Jurados contra o amigo Markinhos Moura, com 76% dos votos do público, no último domingo (11).

Ao site oficial, Ovelha revela que foi nomeado ‘presidente do júri’ pelo diretor Marcelo Amiky: “Foi uma brincadeira totalmente útil, porque os 99 jurados levaram a sério. É bonito, gostoso ser chamado de presidente. A gente tem esse respeito de um dos diretores que faz o programa andar e crescer. É credibilidade, visibilidade o cara viu e falou, ‘esse cara é fuego!”

Sobre o Duelo de Jurados, o cantor é só alegria: “Cantar com o Markinhos foi maravilhoso, a gente já tem uma conexão de muitos anos, de fazer turnê, caravana. Foi divertimento total, porque além de cantar, a gente atuou. Eu olhando para a carinha do Rodrigo, percebi o quanto ele estava feliz de estar fazendo aquela representação comigo e com Markinhos, foi lindo”, recordou.

Ovelha brilhou com músicas ‘#TBT’, grandes canções que fizeram sucesso em épocas passadas. Ele soltou a voz com Alma Gêmea, Erva Venenosa e Love Hurts. O jurado venceu o embate com 76% dos votos!

Além da felicidade de cantar no palco do reality, o artista ganhou outra surpresa emocionante. A finalista Gabi Ming, que tem apenas 10 aninhos, disse que era super fã de Ovelha! “Gostar de música boa faz com que as crianças venham até um cara como eu que tem uma carreira de quase 45 anos, elas se inspiram em música boa. A Gabi, como minha fã, provou que hoje o tempo está jovem, reciclado, e todo show que tem 40, 50, 70 mil pessoas, você vê um público totalmente jovem curtindo teu trabalho. É a prova que música boa é eterna e passa para as pessoas qualidade de vida. Música boa traz vida!”

Para Ovelha, ver tantos jovens seguindo seu legado na música mostra que ele está no caminho certo: “Sabe aquele lance do povo falar, o cara já era, começou em 1980, tinha 22 anos, hoje se passou o tempo e o cara tá morto. Não, não, não. Tudo o que nós fazemos hoje, está caindo como uma luva na cabeça das pessoas que têm bom gosto”, apontou.

O cantor criticou músicas atuais que falam sobre assuntos polêmicos e reforçou o segredo para conquistar o público que busca qualidade: “Afinação, interpretação e levar positividade para o coração de quem é seu fã!”

Carreira

Recentemente, Ovelha lançou o single Cidade Deserta nas plataformas digitais. Ele contou que a música foi resultado de um pedido do amigo Carlos Massa, o Ratinho. O cantor tinha acabado de gravar sua versão de Still Loving You, dos Scorpions, e recebeu um conselho do apresentador: “Ele disse, ‘Ovelha, você é um filho para mim, mas você grava rock o tempo todo, briga e luta pelo rock, volta a gravar aquilo que você canta sempre, que é o simples, menos é mais, não precisa mostrar para ninguém que você é um grande cantor, faz um brega e manda para eu tocar nas minhas 86 rádios.’ Aquilo ali ficou na minha cabeça”, contou.

O cantor seguiu a dica do amigo e gravou Cidade Deserta: “Fizemos a música, e quando coloquei voz, senti emoções totalmente espetaculares, e ela tá aí para somar dentro da minha carreira e discografia, espero que ela aconteça! Se ela acontecer a metade que o Amado Batista faz sucesso, a gente tá bem na fita”, brincou.

Além do single, ele está colhendo os frutos da parceria com Caju e Castanha, parceiros do painel de jurados: “A governadora de Recife (PE) pediu que eu, Caju e Castanha fizéssemos parte da cultura nordestina. Nós fomos consagrados patrimônio cultural do Recife!”

Ele comentou que foi pedido que o trio fizesse parte do circuito de forró da região e lembrou de um fato importante: “Fui lançado pelo Luiz Gonzaga em 1970, lançado e achado por ele, ele me viu e falou, ‘esse menino vai ser nosso”.

O resultado da parceria com os repentistas foi o hit Ciume e Paixão: “Está no meu canal, Cantor Ovelha Real, no YouTube, e através dessa música vamos fazer com que meu futuro brevemente continue em alta, sempre levando músicas boas para que as pessoas fiquem felizes!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

