Saimon Bola divide alegria do Duelo de Jurados com os fãs: ‘Feliz até agora!’ O jurado do Canta Comigo Teen também contou sobre os lançamentos com o Grupo do Bola Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ele garantiu a vitória no embate com 60% dos votos do público Edu Moraes/RECORD

O samba reinou no palco do Canta Comigo Teen com Saimon Bola e Gui Cruz! Os cantores fizeram um dos Duelos de Jurados mais animados do reality, homenageando ícones do estilo musical no domingo (18). Bola levou a melhor, com 60% dos votos do público e abriu o jogo sobre o turbilhão de sentimentos da experiência. Em entrevista para o site oficial, o cantor também falou sobre os projetos e lançamentos da carreira.

Bola estava viajando a trabalho no momento em que o embate foi ao ar: “Fiquei muito feliz… Estava na estrada e travou meu WhatsApp de tanta mensagem. Tô feliz até agora!”

O jurado comentou o que sentiu quando subiu no palco do reality: “Quase morri, foi legal, uma experiência muito bacana. Sou um cara que sempre defende música brasileira e fiz um duelo só de samba. Foi muito bonito, a galera achou um dos mais bonitos, essa coisa de cantar música brasileira às vezes fica um pouco escassa no programa. A gente cantou só samba, só clássico. Foi muito emocionante, dois amigos”, disse.

Ele soltou o vozeirão com três clássicos: Alguém Me Avisou, Andança e Insensato Destino: “Fui criado ouvindo muito samba. Na minha casa aprendi muito ouvindo com o meu pai… Reinaldo e Marquinhos Sathan”, citou.

‌



Carreira

A criação regada a samba rendeu frutos. Hoje, Saimon é vocalista do Grupo do Bola, e espalha o estilo musical pelo Brasil.

Eles estão juntos desde 2009: “A gente tá com processo de gravar um DVD de 15 anos de história, tem também o Rolezinho, uma roda de samba que já passou de 20 milhões de acessos e vamos fazer de novo, até o fim do ano vamos lançar mais uns três trabalhos”.

‌



E não para por aí, o grupo está trabalhando para lançar um EP novo de seis faixas com participações de artistas nacionais.

Já no dia 19 de setembro, pretendem fazer uma festa de 15 anos só para comemorar a data especial.

‌



No reality

Saimon é um jurado querido pelos jovens talentos, mas é exigente e tem suas preferências: “Gosto de uma pessoa original, não é só sobre canto, às vezes a galera vem com um discurso muito para frente e não canta tanto. Em outras, canta muito, mas é tímida. Quando a pessoa é espontânea, deixa rolar, canta de olho fechado, é o que mais faz eu cantar”, explicou.

O Canta Comigo Teen 5 tem um lugarzinho especial no coração do especialista: “Essa temporada acho que foi uma das mais emocionantes e infantis. Nas outras a criançada estava cantando como adulto, nessa tem bastante criança com voz de criança, cantando bem, mas como criança”.

Relembre o Duelo de Jurados:

