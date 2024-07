Wina define o Canta Comigo Teen: ‘Riqueza de cultura e troca de musicalidade’ A cantora participa pela terceira vez do painel de especialistas do reality musical Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 25/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h00 ) ‌



Wina transita pelo rock e pela música eletrônica Antonio Chahestian/RECORD

Wina leva o significado de “artista” ao pé da letra, ela se expressa por meio da arte. No painel do Canta Comigo Teen, a jurada se destaca pelo estilo autêntico, com maquiagens e roupas cheias de personalidade. Além de cantora, é compositora, DJ e produtora musical. Em entrevista para o site oficial, Wina comentou sobre a experiência no reality.

Segundo a jurada, a temporada atual promete: “Maravilhosa, muito surpreendente, ainda mais eletrizante e emocionante que o ano passado”. Wina estreou na tela da RECORD na final do Canta Comigo 5, logo depois, ganhou cadeira cativa no time de especialistas das duas versões do reality, adulto e Teen.

No painel, a artista não exige perfeição dos candidatos: “Os que mais me emocionam são os que eu sinto que cantam a própria verdade, não sou uma jurada que vai muito pela técnica. Acho que o mais importante no artista, principalmente os novinhos, que ainda vão aprender muito, é cantar o que realmente gosta, que faz feliz. A gente consegue sentir isso quando eles estão no palco”.

Para Wina, o programa tem um significado especial: “Representa riqueza, diversidade, gente muito boa com estilos bem diferentes. Os candidatos sempre impressionam e nos deixam chocados, é uma riqueza de cultura e troca de musicalidade muito grande que a gente não veria em nenhum outro lugar”, definiu.

A cantora ainda não participou do Duelo de Jurados, mas deixou uma dica para a produção: “Eu sou do rock e do eletrônico, já rolaram alguns duelos do rock-and-roll, então queria fazer clássicos do eletrônico, tipo Summer Eletrohits”, opinou. Ela gostaria de participar do embate com Sabrina Caldana, que também é do meio eletrônico. Será que vem aí?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

