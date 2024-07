Allan Vilches avisa o público: ‘Faltam três dias para a estreia do Canta Comigo Teen!’ O jurado do reality musical apareceu nas redes do reality anunciando a nova temporada, que vai ao ar neste domingo (7), às 18 horas, na tela da RECORD

O cantor está animado para a nova temporada! Antonio Chahestian/RECORD

Allan Vilches é super querido no painel do reality e tem cadeira cativa na quinta temporada do Canta Comigo Teen! O jurado deu um oi para o público nas redes sociais no programa para anunciar a estreia da atração neste domingo (7)!

Ele apareceu todo animado para conversar com o público: “Faltam três dias para a estreia do Canta Comigo Teen! Estamos aguardando cada um de vocês!”

O cantor estava na estica, de terno e gravata-borboleta combinando com um bichinho de pelúcia pendurado na peça.

Nos comentários, choveram fãs ansiosos: “Chega logo”, escreveu um internauta. Outra disse: “Vai ser lindo demais!”

Veja a postagem:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

