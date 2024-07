Caju e Castanha falam dos jovens talentos do Canta Comigo Teen: ‘Potência vocal que não tem para ninguém’ Os jurados completaram quatro anos no painel de especialistas do reality da RECORD

A dupla falou sobre a participação nas duas versões do programa Antonio Chahestian/RECORD

Os repentistas mais queridos do Brasil abrilhantam o painel do Canta Comigo Teen na quinta temporada! O público pode aguardar episódios e conteúdos digitais recheados de humor e perspicácia, características marcantes de Caju e Castanha. Em entrevista para o site oficial, a dupla contou o que podemos esperar do programa, que estreia neste domingo (7).

“A gente fica muito feliz, esse é o quarto ano que a dupla participa tanto do adulto quanto do teen. E lidar com criança é uma coisa sensacional, muito emocionante. O adulto é emocionante também, mas você ver aquelas criancinhas de nove aninhos, com inocência e a potência vocal que não tem para ninguém. Não tem como a pessoa não chorar e se emocionar. É uma coisa muito linda”, apontou Caju.

Castanha concordou e revelou uma curiosidade interessante: “O meu início de carreira foi com cinco anos, lembro de tudo, passa um filme, não tem como não levantar e cantar com as crianças”.

Os especialistas contaram que ficam muito animados com as novas propostas do programa: “O Duelo de Jurados, que foi criado esse ano, está bombando, todo mundo fica na expectativa para saber quem vão ser os próximos a duelarem, é muito legal”, disse Caju.

Ele complementou: “A gente fica muito honrado e muito feliz de fazer parte da família do Canta Comigo, porque é um programa para a família, além de ser maravilhoso para o Brasil, é para o mundo inteiro também”.

“A gente também já passou por esses processos no começo de carreira, sabemos o quanto é difícil você mexer com o sonho das pessoas” (Caju)

Questionados se brigam caso um levante para cantar e o outro não, Caju explicou: “É difícil a gente não levantar e cantar com o candidato, até porque também já passamos por esses processos no começo de carreira, sabemos o quanto é difícil mexer com o sonho das pessoas”, mas Castanha admitiu que, vez ou outra, rola um puxão de orelha no parceiro: “O couro comendo e o chicote estralando!”

Na maioria das vezes, os jurados são bonzinhos, e colocam a emoção acima da técnica, como contou Caju: “Quando as crianças sobem no palco, o olhar delas já encanta a gente. Elas começam a falar, contar um pouco de si, com as histórias a gente já fica impactado. Depois que solta a voz, então, nem se fala mais, é gente chorando de todo jeito, mulher borrando maquiagem”, brincou.

Carreira bombando

A dupla está preparando um projeto novinho para lançar no início do próximo ano: “Caju e Castanha só com músicas de futebol, é justamente um projeto para começar 2025 com tudo, com a bola toda. Estamos pegando os clássicos de cada estádio, fazendo as rivalidades, São Paulo, Rio, Recife, Paraíba... Vamos começar a gravar agora em setembro, ou agosto, para preparar tudo”, disse Caju.

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

