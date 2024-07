Canta Comigo Teen terá candidato representando a cidade de Bayeux (PB) na estreia deste domingo (7)

Alto contraste

Neste domingo (7)

Neste domingo (7), estreia a quinta temporada do Canta Comigo Teen, e o programa está recheado de pequenos cantores talentosíssimos de todas as regiões do Brasil. Um dos candidatos que sobe ao palco da atração já no primeiro episódio é Rodriguinho, representante da cidade de Bayeux, localizada na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba.

Com apenas 9 anos, o pequeno paraibano já canta e encanta a todos desde muito cedo. Ele nem sabia falar e já cantarolava músicas, transformando os carrinhos em microfone, e nas festas ele era a atração mais esperada. A tia, Vilma, percebeu o talento do menino e começou a gravar e postar vídeos marcando artistas. Foi assim que Rodriguinho terminou no palco com Simone Mendes, Taty Girl, Tarcísio do Acordeon, Juliette e outros artistas.

O pequeno cantor autodidata nunca fez aulas de canto, o talento nasceu como um dom em sua vida. Agora ele vai enfrentar o painel de 100 jurados do Canta Comigo Teen e, para isso, ele escolheu o hit Daqui Pra Frente, de Manu e Simone Mendes.

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

