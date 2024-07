Cearense de Brejo Santo, sobe ao palco do Canta Teen neste final de semana

Alto contraste

Guilherme Cartaxo será um dos competidores da quinta edição do Canta Teen Divulgação/RECORD

Guilherme Cartaxo, de 12 anos, cearense de Brejo Santo, vai trazer todo o seu talento musical para o palco do Canta Comigo Teen. Com apenas 3 anos, ele já improvisava um microfone com a mamadeira e sanfona com as almofadas. Com 5 anos, mudou-se de Fortaleza para Brejo Santo, quando começou a se apresentar em eventos da escola.

Já aos 7 anos, Guilherme cantava nas feiras de rua e porta de lojas, e tudo que ganhava guardava para ajudar em casa. Com 9 anos, Guilherme ganhou uma caixa de som e começou a fazer suas apresentações em praças, aniversários e batizados. O jovem vai trazer toda a sua bagagem musical desde muito pequeno para conquistar o painel de jurados e, para isso, escolheu a canção Quando, do rei Roberto Carlos. Agora aos 12, estará presente nos palcos da RECORD mostrando seu talento.

Sobre o formato:

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.